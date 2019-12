Zanzara Coreana, allarme a Natale: allerta in 5 regioni

La zanzara Coreana mette in allerta 5 regioni: «Pericolosa per l’uomo e per gli animali». L’insetto, presente in Asia, sfrutta il trasporto passivo e potrebbe trasmettere l’encefalite giapponese e la filariosi, pericolose per animali ed esseri umani. Potrebbe colpire a Natale perché resiste al freddo dell’inverno.

L’aedes Koreicus, già presente da qualche anno in Italia e simile alla zanzara tigre (anche se priva della linea bianca sul dorso e più grande), rappresenterebbe quindi una nuova minaccia sia per la salute umana, sia per quella animale. Secondo quanto riportato da Leggo, infatti, questo insetto, attraverso la trasmissione del sangue, potrebbe trasmettere anche questi due virus.

Dove si trova questa zanzara

I primi esemplari di questa specie invasiva di origine asiatica sono stati avvistati nel 2011 nella provincia di Belluno e a oggi, in Italia, sono presenti in almeno cinque regioni: il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto Adice, il Veneto, la Lombardia e la Liguria. L’insetto, infatti, presenta una diffusione molto rapida e, a differenza della zanzara tigre, è in grado di sopravvivere a temperature molto basse e altitudini maggiori. Quindi vive (e sopravvive) molto bene anche ad altitudini maggiori, sulle montagne o in collina.