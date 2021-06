Il potere dei droni: creare video “emozionali”

Un drone è un velivolo a pilotaggio remoto; un aereo radiocomandato che grazie al GPS e sofisticati sensori (accelerometri, barometri, bussola, sonar e radar) è in grado di avere una certa autonomia nel volo; fino a poter volare in modo completamente automatico. I droni oggi diventano registi in grado di realizzare video emozionali; ‘addestrati’ con centinaia di filmati, hanno imparato le migliori tecniche di ripresa aerea per girare scene che suscitino calma, interesse, piacere. Sempre più usati anche per cerimonie, eventi, riprese cinematografiche o amatoriali, sono ormai i protagonisti indiscussi di una nuova era dell’editing.

L’Italia, il paese più avanti al mondo con lo sviluppo dei droni civili

L’Italia è forse il Paese al mondo più avanti con lo sviluppo dei droni civili, siamo molto più avanti degli stessi Stati Uniti; che ancora non hanno neppure una legge che permetta ai droni di volare nello spazio aereo americano.

Il boom dagli anni 2000

A partire dalla metà degli anni 2000, infatti, sempre più società hanno sviluppato dei prodotti consumer, una sorta di successore degli aeroplani telecomandati; usati in infanzia o dal folto nugolo di appassionati di modellismo. Dalle forme e dimensioni mediamente contenute – per spiccare il volo, il dispositivo deve essere sufficientemente leggero – sul mercato si trovano tre grandi famiglie di drone: