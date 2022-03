Tarvisio ricorda l’eccidio di 12 carabinieri del 25 marzo 1944 a Malga Bala

Oggi a Tarvisio (UD) i Carabinieri hanno commemorato il 78° anniversario dell’eccidio dei 12 Carabinieri, decorati di Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria”, trucidati a Malga Bala (ora Slovenia) nel 1944.

La cerimonia commemorativa, a cui hanno presenziato il Comandante della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, Gen. B. Francesco ATZENI, i parenti dei Caduti, il Prefetto di Udine Massimo MARCHESIELLO, il Sindaco di Tarvisio Renzo ZANETTE, l’Ispettore Regionale “FVG” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Gen. C.A. Michele Cristoforo LADISLAO, oltre ai 4 Comandanti Provinciali della regione; e ad una rappresentanza di Carabinieri della Legione, ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa “Santi Pietro e Paolo”; officiata dal Parroco di Tarvisio e dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”.

Dopo la funzione religiosa, seguono gli Onori ai Caduti con le note del Silenzio; e la deposizione di una corona d’alloro all’interno del Tempietto Ossario che contiene le spoglie di 7 dei 12 Carabinieri trucidati.

Tarvisio – Una strage da non dimenticare

La sera del 23 marzo 1944 due militari dell’Arma del Distaccamento fisso a protezione della centrale idroelettrica di Bretto di Sotto, si erano recati in paese; venendo aggrediti sulla strada del ritorno da due partigiani, mentre degli altri circondavano la caserma e vi facevano irruzione armi in pugno. Il commando partigiano e i 12 carabinieri catturati, costretti a portare a spalla tutto il materiale trafugato dal presidio, si incamminavano lungo un percorso boscoso in salita, per giungere nella distante Malga Bala.

Il tragitto intervallato da rare soste; l’ultima la sera del 24 marzo, presso una stalla dell’altipiano di Logje (853 m s.l.m.); qui avvenne la somministrazione un minestrone con l’aggiunta di soda caustica, cagionando gravi sofferenze.

La mattina successiva (25 marzo) i prigionieri percorrevano l’ultimo tratto di strada che li separava dal luogo dell’eccidio; così, in un casolare sito su un pianoro, Malga Bala i 12 Carabinieri furono barbaramente uccisi.