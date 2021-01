“Merì – TimelessEternal Art” Arte senza tempo, la rivoluzione del piccolo comune che diventa un museo eterno a cielo aperto; donando l’immortalità a sessanta artisti provenienti da tutte le nazioni del mondo.

In programma sessanta postazioni complessive con le mattonelle di terracotta e installazioni che trasformeranno le vie in una pinacoteca a cielo aperto. Ogni Artista diventerà testimonial di una via della città. Persino la posa della prima opera sarà accompagnata dal canto di un Ave Maria del soprano EkaterinaAdamova“

Il piccolo comune di Merì “capitale” dell’arte

Sessanta artisti internazionali per un rivoluzionario progetto artistico destinato a rilanciare il piccolo comune di Merì a “capitale” dell’arte. Un progetto che sarà realizzato anche in Cina con lo stesso team di artisti; una pattuglia diventata esercito; che armato di pennelli trasformerà in realtà il “sogno” del sindaco di Merì Filippo Bonansinga, dell’assessore Carmelo Arcoraci che hanno trovato nel maestro Lorenzo Chinnici; e il figlio Francesco, il trait union con gli artisti di tutto il mondo.“

Trasformare la piazza principale e tutte le vie in museo permanente

La mission, trasformare la piazza principale e tutte le vie in museo permanente, ha mosso i primi passi con la realizzazione delle pensiline artistiche dedicate al maestro Lorenzo Chinnici; e ora può contare anche su Alberto Samonà che ha dato il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana.

Una pinacoteca a cielo aperto

“Una pinacoteca a cielo aperto; ed anche una vera e propria rigenerazione urbana attraverso l’arte – spiega con orgoglio l’assessore Arcoraci. – Merì e la Sicilia si candidano a diventare un modello di rinascita culturale; grazie ad un progetto di riqualificazione che può contare su centinaia di artisti internazionali”. Con la donazione delle opere degli artisti realizzate su mattonelle in terracotta, Merì decorerà vie e piazze creando un percorso culturale; una mostra senza tempo, che farà sì che il nome e l’opera dell’artista siano conservati, preservati ed esposti per sempre nelle vie e piazze della cittadina; epicentro di micro monumenti dedicati ad artisti provenienti da tutto il mondo.





Tutto questo diventa realtà grazie all’intermediazione del pittore Lorenzo Chinnici, un artista apprezzato in tutto il mondo; che si è speso per favorire contatti con gli artisti internazionali. Chinnici ha quasi 79 anni, conta circa 300 mostre in tante città del mondo. Il figlio Francesco Chinnici: ‘’E’ un’energia allo stato puro, oltre 70 anni di storia, di incontri internazionali…abbiamo direzionato tutto su questo piccolo paese, dove è nato mio padre, le nostre esperienze, percorsi”.

Progetti simili a quello di Merí avverranno in Cina, con lo stesso gruppo di artisti. Sino-Italy Ningbo Ecological Park insieme a Sino-ItalyTus-Investment (Zhejiang) Co.Ltd., Huangshan City, TsungDao Lee Center of Sciences and Arts of the University of Chinese Academy of Sciences sono tra i gruppi di organizzazioni che hanno forti interessi per ospitare questo progetto. Grazie all’intermediazione di Emma XingYiWang, presidente della G&Y Cultural Exchange Associationdi Shanghai e Firenze. Chebolle, sul Lago Maggiore, di Como e di Garda per i prossimi vernissage internazionali Enoculturali, presenterà questo progetto.