No ai Botti, ecco la mappa dei comuni italiani che li hanno vietati

Molti comuni anche quest’anno hanno scelto di vietare i botti, petardi e fuochi artificiali per la notte di Capodanno 2019. Sono sempre di più i comuni italiani che hanno stabilito il divieto di botti, petardi e fuochi artificiali per la notte di Capodanno. Da Torino a Cortina d’Ampezzo, da Pescara a Sassari, da Reggio Calabria a Messina.

Tutte “zampette” che testimoniano una profonda e crescente sensibilità nei confronti degli animali; cresce, nel contempo, la consapevolezza che i danni provocati dai botti siano di gran lunga superiori agli aspetti positivi legati al loro utilizzo.

Se guardiamo la mappa è evidente che un’ondata di sensibilità abbia lambito l’intera penisola, in tutta la sua estensione. Dai grandi centri urbani alle piccole città, molti sindaci hanno capito non solo i rischi che queste forme “di intrattenimento” possono portare alle persone, ma anche il profondo dolore che questa “usanza umana” provoca agli animali: ogni anno centinaia di cani e gatti scappano di casa, rimangono traumatizzati o muoiono per le esplosioni di fine anno.

Dobbiamo solo sperare che l’ordinanza, distribuita in quasi tutto il Paese, sia rispettata e”introiettata” anche per gli anni successivi.

Se consideriamo quanto amore e fedeltà riescono ad elargire i nostri amici a 4 zampe, rinunciare ai botti di fine anno è ben poco, in proporzione. Un giorno senza fuochi d’artificio per una vita intera di coccole e gratitudine.