Meteo Week End: freddo polare in tutta la Penisola

Sarà un WeeK End freddo da pinguini quello che ci apprestiamo a vivere. A quanto pare un blocco di aria gelida sta alimentando un vortice ciclonico in formazione sul Nord Italia, già dalla giornata di ieri. Si prevedono anche nevicate a quote basse.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da schiarite su Piemonte e Liguria; così come sulle pianure lombardo-venete ed emiliane. Non è il caso del Friuli VG che vedrà con piogge e rovesci sparsi in estensione la sera a gran parte delle regioni ad eccezione del Nordovest. Neve sulle Alpi dai 600/800m, in calo la sera a tratti fin sui fondovalle. Instabile anche sulle regioni tirreniche con rovesci intermittenti più frequenti al mattino tra Lazio e Campania, a tratti temporaleschi, in estensione alla Calabria tirrenica in serata.

Sempre la sera rovesci e temporali in intensificazione anche su Toscana e Lazio. Addensamenti e rovesci anche in Sardegna, specie occidentale, e in Sicilia, specie settentrionale, maggiori aperture e più asciutto sul versante adriatico salvo qualche pioggia più probabile su Marche e Puglia nella prima parte della giornata. Neve sull’Appennino centro-settentrionale dai 1000/1300m. Venti forti tra ovest e sudovest con mareggiate sulle coste sarde occidentali, tirreniche e su quelle ovest della Sicilia. Temperature stabili o in temporaneo lieve aumento.

Domenica 28 resta il freddo. Al nord: via via più soleggiato con gelo al mattino. Al centro: un po’ instabile su Toscana, Lazio e Sardegna, nevicate a 800m. Al sud: instabile su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, neve a 800-1000m.

Fonte 3bmeteo.