A cura di Pasquale Cogliani

Prosegue il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate da ieri in Veneto per far fronte ai danni causati dal maltempo: oltre 60 soccorsi svolti, monitorato il livello del fiume Retrone a Vicenza.Nella clip le operazioni di recupero effettuate stanotte per rimuovere un grosso un albero che ostruiva il corso del Bacchiglione a Vicenza, all’altezza del ponte di viale Margherita.