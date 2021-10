Maltempo in Italia. La Liguria tra le zone più colpite – Le foto

Continua a piovere incessantemente sulla maggior parte della Penisola, ma la regione più colpita sembra essere la Liguria. Periodo questo, per la popolazione Ligure, di massima allerta.

Qui siamo a Rossiglione, un piccolo Comune con poco più di duemila abitanti alle spalle di Genova. Il paesino risulta essere uno dei comuni più colpiti dal maltempo che si è abbattuto ieri sulla Liguria. Strade allagate e interrotte, frane, famiglie isolate sono quel che resta “dopo 19 ore di piogge costanti, con quantitativi tali da superare l’alluvione del 1977”.

La sindaca, in lacrime, dichiara: “Abbiamo dovuto provvedere noi anche su emergenze che non ci competevano, abbiamo persino messo uomini su una frana. Dopo 19 ore di piogge costanti con quantitativi che sono stati ben oltre quelli registrati nella alluvione del 1977 il territorio è al collasso”. Molte sono le persone sfollate e i nuclei familiari isolati: “stiamo cercando di recuperarle con l’elisoccorso; abbiamo anche la frazione di Garrone isolata e senz’acqua”.





























In tutto sono 5 le famiglie sfollate. Addirittura due persone anziane isolate per il crollo di un guado. Necessario è stato l’intervento del Drago dei vigili del fuoco in collaborazione col 118. “E pensare che molti nostri cittadini, vedendoci completamente sommersi dall’emergenza, non ci avevano neppure segnalato che erano invasi dal fango“, commenta la Sindaca Katia Picardo.