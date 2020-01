Lotteria Italia, i biglietti vincenti: la dea bendata bacia Torino

Sono stati circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2019 della Lotteria Italia che si è conclusa ieri sera con l’estrazione dei biglietti vincenti e di quelli di consolazione.

L’esito dell’estrazione

I biglietti della Lotteria Italia sono stati venduti principalmente in Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna ma la dea bendata ha premiato principalmente Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Il primo premio da 5 milioni di euro è infatti stato venduto a Torino. Serie e numero O 005538 per il primo premio., Il tagliando del secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato acquistato a Gonars in provincia di Udine con serie e numero P 463112. La dea bendata ha baciato anche Roma, dove qualcuno ha acquistato il biglietto da 1,5 milioni di euro: serie e numero N 121940. L’ultimo premio milionario con un milione di euro è stato vinto a Lucca: serie C numero 127922. L’ultimo premio della cinquina principale da 500mila euro è stato venduto a Erba in provincia di Como, e corrisponde alla matrice P 370303.

Gli altri premi

La serata dell’estrazione si è svolta negli studi dei Soliti Ignoti programma condotto da Amadeus che per l’occasione ha ospitato diversi volti noti dello spettacolo. Oltre ai primi cinque premi sono stati estratti anche altri premi per così dire di consolazione.

I 20 premi di seconda categoria da 100 mila euro sono:

C 497235 Roma, L 064678 Castellarano (Re), E 237293 Roma, E 235721 Roma, N 221621 Molfetta (Ba), F 409216 Salerno, D 133481 Pavia, E 346697 Torino di Sangro (Ch), P 431020 Palo del Colle (Ba), P 412570 Lavis (Tn), M 059274 Riccione (Rn), L 288423 Torino, E 468061 Frascati (Roma), A 473573 Tortona (Al), M 160464 Trieste, P 475690 Roma, N 065499 Napoli, M 003332 Salerno, A 351631 Parma, E 323839 Piscina (To).

Sono stati estratti infine altri 180 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Per visualizzare tutti i biglietti estratti basta visualizzare il sito www.adm.gov.it. dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.