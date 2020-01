Inverno alla rovescia, in Arabia Saudita nevica e a Londra fioriscono le rose

Un inverno da paradosso, tra neve nel deserto e rose in Europa. Ogni “stridore” non si associa alle più rosee delle previsioni.

La neve imbianca le montagne dell’Arabia Saudita e il deserto del Sinai, mentre in Europa le temperature diventano sempre più miti.

Gli esperti: “Colpa del vortice polare”

«L’anomalia di inizio 2020 è dovuta a un vortice polare particolarmente forte che sta accentrando tutto il gelo alle latitudini artiche», rileva Carlo Migliore di 3Bmeteo. Il vortice polare è la depressione centrata al Polo Nord che gira in senso antiorario da Ovest verso Est. Questo andamento consente all’aria atlantica di mitigare il clima in Europa. «Ma quando la circolazione si inverte — prosegue Migliore — le fredde correnti artiche scendono a Sud». Il risultato è che in Europa occidentale, dalla Spagna alla Gran Bretagna, ci sono state temperature superiori alle medie di inizio gennaio. A Londra nei giardini sono comparse le prime gemme, mentre nella penisola iberica sono già fioriti peschi e mandorli.

L’Inverno e l’anticiclone

Per quanto riguarda l’Italia, avvertono gli esperti, la presenza dell’anticiclone continua a farsi sentire portando bel tempo e temperature sopra lo zero. L’alta pressione sarà ancora dominante sulle nostre regioni, osservano i meteorologi.

Non sarà, quindi, possibile un miglioramento dell’inquinamento che ristagna in val Padana e degli alti livelli di polveri sottili che interessano le città del Centro-Nord. Un cambiamento potrebbe arrivare a partire da venerdì quando, una corrente proveniente dal Nord Atlantico, potrebbe penetrare tra Spagna e Francia generando un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e portare deboli nevicate sulle zone alpine centro-occidentali e piovaschi su Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna e sulle zone costiere della Toscana e del Lazio.