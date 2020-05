Il bollettino del 1° maggio: tutti i dati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1578 persone, 116 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17569 persone, 580 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81796 persone (+88 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 269 persone (ieri le vittime erano state 285), arrivando a un totale di decessi 28.236. I guariti raggiungono quota 78249, per un aumento in 24 ore di 2304 unità

I dati regione per regione del 1° maggio

Le 36473 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 563 in terapia intensiva (-42), 6628 ricoverati con sintomi (-206), 29282 in isolamento domiciliare (+510). I morti totali sono 13860 (+88), i guariti 26136 (+387).

Le 15562 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 181 in terapia intensiva (-18), 2503 ricoverati con sintomi (-118), 12878 in isolamento domiciliare (+205). I morti totali sono 3097 (+31), i guariti 8025 (+295).

Le 9484 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 197 in terapia intensiva (-9), 2112 ricoverati con sintomi (-34), 7175 in isolamento domiciliare (-36). I morti totali sono 3579 (+28), i guariti 12581 (+259).

Le 7779 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 110 in terapia intensiva (-4), 977 ricoverati con sintomi (-35), 6692 in isolamento domiciliare (-329). I morti totali sono 1479 (+20), i guariti 8840 (+486).

Le 5373 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 124 in terapia intensiva (-2), 520 ricoverati con sintomi (-26), 4729 in isolamento domiciliare (-183). I morti totali sono 854 (+12), i guariti 3218 (+292).

Le 3518 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 68 in terapia intensiva (-1), 666 ricoverati con sintomi (-10), 2784 in isolamento domiciliare (-22). I morti totali sono 1184 (+17), i guariti 3424 (+149).

Le 4446 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 105 in terapia intensiva (-10), 1372 ricoverati con sintomi (-45), 2969 in isolamento domiciliare (+33). I morti totali sono 482 (+41), i guariti 1744 (+37).

Le 3211 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 44 in terapia intensiva (-4), 413 ricoverati con sintomi (-52), 2754 in isolamento domiciliare (+57). I morti totali sono 911 (+5), i guariti 2153 (+22).

Le 2753 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 29 in terapia intensiva (+0), 478 ricoverati con sintomi (-6), 2246 in isolamento domiciliare (-14). I morti totali sono 359 (+0), i guariti 1332 (+41).

Le 1293 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 19 in terapia intensiva (-2), 146 ricoverati con sintomi (-12), 1128 in isolamento domiciliare (-63). I morti totali sono 423 (+5), i guariti 2416 (+88).

Le 2947 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 39 in terapia intensiva (-3), 428 ricoverati con sintomi (-11), 2480 in isolamento domiciliare (+12). I morti totali sono 421 (+6), i guariti 731 (+23).

Le 2171 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 30 in terapia intensiva (-3), 399 ricoverati con sintomi (-9), 1742 in isolamento domiciliare (+26). I morti totali sono 237 (+2), i guariti 786 (+12).

Le 1115 persone attualmente malate in Friuli V.G. sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (-5), 131 ricoverati con sintomi (+22), 978 in isolamento domiciliare (-72). I morti totali sono 294 (+5), i guariti 1632 (+66).

Le 1911 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 16 in terapia intensiva (+0), 297 ricoverati con sintomi (-9), 1598 in isolamento domiciliare (+5). I morti totali sono 324 (+4), i guariti 713 (+18).

Le 757 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 11 in terapia intensiva (-2), 112 ricoverati con sintomi (-14), 634 in isolamento domiciliare (-29). I morti totali sono 278 (+3), i guariti 1493 (+52).

Le 204 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 13 in terapia intensiva (-3), 60 ricoverati con sintomi (-8), 131 in isolamento domiciliare (-18). I morti totali sono 68 (+1), i guariti 1121 (+29).

Le 744 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 12 in terapia intensiva (-4), 84 ricoverati con sintomi (-3), 648 in isolamento domiciliare (+7). I morti totali sono 117 (+1), i guariti 452 (+17).

Le 92 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (-1), 72 ricoverati con sintomi (-4), 17 in isolamento domiciliare (+8). I morti totali sono 137 (+0), i guariti 904 (+2).

Le 727 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (-3), 105 ricoverati con sintomi (+0), 619 in isolamento domiciliare (-10). I morti totali sono 86 (+0), i guariti 299 (+17).

Le 193 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 4 in terapia intensiva (+0), 49 ricoverati con sintomi (+0), 140 in isolamento domiciliare (+1). I morti totali sono 25 (+0), i guariti 160 (+10).

Le 190 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 17 ricoverati con sintomi (+0), 172 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 21 (+0), i guariti 89 (+2)