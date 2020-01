Esperimento di Fb sospeso: i due robot che parlano in codice

Sospeso l’esperimento sull’intelligenza artificiale di Facebook: i due robot diventano autonomi e parlano in un linguaggio a cui gli umani non hanno accesso.

Nulla di nuovo se consideriamo le trame dei film di fantascienza e gli incubi di gran parte degli esseri umani. Vedere realizzato un timore generale ha condotto ad una reazione immediata: la sospensione dell’esperimento.

L’inquietitudine di vedere due automi sfuggire al controllo umano e imporre la loro superiorità! Per fortuna esiste un “click” capace di spegnere la volontà dell’automa; ma ne siamo davvero certi?

Prima di qualsiasi spigazione razionale si è imposta la sensazione inconscia di essere sopraffatti da un mondo ancora sconosciuto. In realtà quello a cui gli scienziati hanno assistito è un accaduto piuttosto banale, dovuto ad un mero errore umano di programmazione. Spiega in un post il ricercatore Facebook Dhruv Batra:

Se l’idea che delle macchine possano inventare una loro lingua può sembrare allarmante per chi non è addetto ai lavori è una circostanza già osservata in passato negli studi sull’intelligenza artificiale.

Il professore britannico esperto in robotica Kevin Warwick, come riporta il Sun, ha comunque affermato che:

questa rappresenta una pietra miliare per la scienza ma chi dice che non costituisce un pericolo nasconde la testa sotto la sabbia.

Secondo lui infatti il pericolo è reale e sarebbe un grave errore sottovalutarlo. La possibilità che due macchine possano entrare in contatto tra loro escludendo così ogni tipo di componente umana è estremamente rischiosa, soprattutto in campo militare. Quella tra Alice e Bob, i due robot in questione, è la prima conversazione registrata tra due impianti artificiali della storia, seppur programmati “per sbagliare”!