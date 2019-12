Invasione olio extravergine straniero: ecco come scoprire cosa si acquista

Oltre 9 milioni di chili di olio extravergine d’oliva straniero pronti nei magazzini pugliesi. Questo il dato di Coldiretti Puglia sul commercio di olio extravergine in Italia.

Le stime

A favorire l’arrivo di olio straniero la mancanza di trasparenza sulle etichette nonostante una direttiva che obbliga l’indicazione. Ad ogni bottiglia contenente olio di oliva proveniente dall’estero la scritta “miscele di oli di oliva comunitari”, “miscele di oli di oliva non comunitari” o “miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari” passano quasi inosservate.

La vendita di tale olio avviene attraverso marchi italiani, fattore che inganna ulteriormente il consumatore che al momento dell’acquisto nella stragrande maggioranza dei casi non sa da dove proviene la miscela che ha acquistato.

La principale fonte di dubbio dovrebbe poi provenire dal prezzo. Una bottiglia di olio extravergine di oliva italiana non potrà essere venduta mai a 3 euro. L’olio extravergine di oliva made in Italy non può essere venduto a meno di 7-8 euro al litro allo scaffale.

L’aumento è preoccupante perchè si attesta sul 10% rispetto a dicembre dello scorso anno.