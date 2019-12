Fenomeno Nutella Biscuits: venduti già 57 milioni di biscotti

Ormai sono introvabili, nemmeno la più rosea delle previsioni avrebbe consentito a Ferrero di continuare la distribuzione. I Nutella biscuits sono andati letteralmente a ruba con un fatturato nelle prime tre settimane di vendita pari a 8 milioni di euro.

Numeri impressionanti per il nuovo prodotto di casa Ferrero. In tre settimane polverizzate 2,6 milioni di confezioni pari a 57 milioni di biscotti considerando che ogni pacchetto contiene 22 delizie.

Iri ha comunicato anche la velocità di rotazione delle confezioni sugli scaffali, vale a dire il tempo necessario per vendere il prodotto e sostituirlo, è di 2,2 volte superiore a quello dei prodotti analoghi della stessa Ferrero. Trovare un pacco è stato difficilissimo e ora si attende il ricarico. Un’attesa che dura già da qualche settimana ma Ferrero non vuole far rimanere di nuovo i punti vendita scoperti e quindi sta programmando al meglio la nuova richiesta.

Incidenza geografica

Esiste anche una mappa che svela dove la dipendenza di Nutella Biscuits è stata più alta. Il 37% del prodotto viene venduto nel Nordovest: Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta. Nel Nordest si vende il 16,6% del totale dei biscotti. Centro e Sud sono sopra il 20 per cento. Strategie di marketing che hanno portato lo stesso risultato: sold out in tutti i punti vendita.

Nuovo lancio e previsioni di vendita

Un calcolo base parla di circa 130 milioni di fatturato in un anno per Ferrero grazie al nuovo prodotto. C’è da sottolineare che negli ultimi anni non c’è mai stato u lancio cosi importante di un nuovo prodotto nemmeno per la crema pan di stelle che comunque andò a ruba.

