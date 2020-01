Bonus facciate 2020 e detrazioni al 90% per la tinteggiatura

La legge Bilancio del 2020 propone varie agevolazioni tra cui quella relativa al Bonus facciate dei palazzi.

Grazie ai proventi della cartellonistica pubblicitaria e alla detrazione del 90% del bonus facciate, i condomini potranno effettuare i lavori di manutenzione ordinaria a costo zero.

Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per i lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Tale bonus vale “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020“. I lavori che potranno godere dell’incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata; sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i lavori di: