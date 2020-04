Dopo il 4 maggio allo studio jogging anche lontano da casa

Tornare a fare sport all’aperto, a partire dalla corsetta, anche oltre i limiti dei 200 metri o dei dintorni di casa, ma per il “tempo necessario” e, soprattutto, da soli. È l’orientamento del governo in vista del nuovo decreto che entrerà in vigore il 4 maggio 2020.

Il viceministro Sileri: «Dobbiamo dare maggiore libertà di movimento ai cittadini». Il governatore del Veneto Luca Zaia ha già applicato questa regola e mi sembra che sia ragionevole, anche perché tiene conto delle esigenze dei cittadini e i controlli in corso possono evitare abusi».



Su una riapertura dei parchi e delle ville, invece, l’orientamento del governo non sarebbe ancora determinato. La discussione, su questo punto, sarebbe ancora aperta. Tempi più lunghi, infine, per le palestre: “La riapertura ora non ha senso”, si spiega sempre dal governo.