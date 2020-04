Donatella Rettore racconta la sua terribile e improvvisa malattia

a cura di Elena Di Feo. La Rettore è stata operata durante questi giorni di pandemia: ben due volte in pochi giorni di distanza. Nessun caso di Coronavirus, bensì si è dovuta sottoporre ad un’operazione di asportazione di un tumore maligno.

Donatella Rettore, cantautrice Italiana nata a Castelfranco Veneto 8 Luglio del 1953 si opera la prima volta il 3 Marzo scorso per poi sottoporsi nuovamente dieci giorni dopo per una nuova operazione, poiché il tumore era maligno. Ora la Rettore sta bene e si racconta in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata in onda del 3 Aprile.

“Fate prevenzione” afferma la cantante, “se non avessi fatto la visita ginecologica non me ne sarei mai accorta da sola”. Rassicura poi i suoi fan che “è pulita” e non deve sottoporsi alla chemioterapia. Dichiara infine che l’ospedale ai tempi del Coronavirus è un vero incubo; “sembrava un campo di concentramento”.

Chiude poi con un messaggio di speranza “È un momento critico, ma ce la faremo. Siamo italiani e siamo forti”.