Da oggi inizia la Fase2 a Bolzano: riapertura di negozi e da lunedì anche bar, parrucchieri e musei

A cura di Elena Di Feo

A Bolzano una legge approvata questa questa notte dal Consiglio provinciale accelera la fase2 in Alto Adige.

Già da questo pomeriggio alcune attività commerciali e produttive potranno riaprire. Da Lunedì invece sarà il momento dei parrucchieri, bar e ristoranti. Sarà, inoltre, concessa maggiore libertà di circolazione nel territorio, senza il bisogno dell’autocertificazione.

Questa notte il Consiglio Provinciale con 28 sì, 1 no e 6 astenuti ha approvato la legge che accelera la fase2 a confronto con le altre regioni d’Italia. Nel pomeriggio, infatti, è prevista l’apertura di alcune attività produttive e commerciali.

Il Governatore Arno Kompatscher afferma che la crisi è stata una vera e propria sfida per molte categorie, dalle famiglie alle imprese, anche se le settimane a venire i momenti non saranno facili. La legge approvata probabilmente delude alcune aspettative, ma sostiene che sia giusto proseguire con la “vita normale”, uniti in questo viaggio.

La legge sostiene il divieto di assembramento per cui bisogna sempre mantenere la distanza di almeno due metri; particolare attenzione si concentra sul rapporto tra superficie e persone per tutte le attività economiche.

Il disegno di legge 52/20 approvato stabilisce un vero e proprio calendario per le riaperture. Sabato 9 Maggio riprendono le attività commerciali, produttive industriali e artigianali.

Lunedì 11 Maggio è il momento delle attività che ruotano intorno all’igiene alla persona ovvero parrucchieri, barbieri, estetisti, centri estetici. Parallelamente riapriranno anche ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. Concessioni ulteriori per le istituzioni culturali, musei, biblioteche e centri giovanili; Dal 18 Maggio tornano ad essere offerti i servizi per l’infanzia con ingressi e gestione dei servizi a gruppi ridotti; Il 25 Maggio riaprono tutte le strutture ricettive presenti sul territorio provinciale e gli impianti a fune.

Tutti i Sindaci, tuttavia, sono liberi di adottare misure più restrittive per i propri Comuni.

La legge approvata prevede libertà di circolazione all’interno del territorio provinciale e di tutto il Trentino senza le autocertificazioni.

Per evitare la concentrazione di troppe persone al chiuso e all’aperto, alle attività economiche si applica la regola di 1/10, secondo la quale viene definito un rapporto tra superficie e numero massimo possibile di persone.

I proprietari delle aeree, dunque, sono obbligati a garantire la disponibilità di 10 metri quadrati di spazio a persona.

Le misure di legge approvate dal Consiglio Provinciale di Bolzano riguardano ambiti in cui la Provincia ritiene di avere la competenza in virtù dello Statuto di autonomia.

Per lo spostamento verso il resto dell’Italia, lezioni scolastiche ed universitarie, manifestazioni sportive si fa riferimento alle normative Nazionali.