Coronavirus: una ricerca conferma che tutti i malati sviluppano anticorpi

Una ricerca sviluppata in Cina apre una speranza importante: la totalità dei pazienti con COVID-19 sviluppa anticorpi contro il SARS-CoV-2.



Lo studio è stato condotto in tre diversi ospedali della provincia cinese dell’Hubei, primo epicentro dell’epidemia, su 285 persone ricoverate per coronavirus.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Medicine, aggiunge informazioni importanti ad un tema molto discusso e che finora non aveva trovato conferme e fa quindi sperare che si possa formare un’immunità contro una seconda infezione.

Lo studio



Secondo lo studio, entro 19 giorni dall’inizio dei sintomi, il 100% dei pazienti studiati ha sviluppato immunoglobuline IgG, gli anticorpi prodotti durante il primo incontro con un agente infettivo che emergono nella fase più avanzata della malattia, quando termina la produzione di anticorpi IgM.

Le IgG permangono più a lungo nell’organismo e offrono una protezione più duratura, in genere sufficiente a prevenire una nuova infezione dello stesso tipo.



Per il virologo Roberto Burioni che lo annuncia su Twitter è una buona notizia, infatti scrive: “Seppure in quantità variabili, i pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus. Questo è bene perché rende affidabile la diagnosi sierologica e, se gli anticorpi fossero proteggenti, promette bene per l’immunità“.

La scoperta suggerisce infatti che i test sierologici possano essere uno strumento di diagnosi affidabile nel caso di sospetti pazienti COVID con tampone negativo o pazienti asintomatici non sottoposti a tampone. Ma, se gli anticorpi si rivelassero protettivi, potrebbe essere una buona notizia anche per la tanto sospirata immunità al SARS-CoV-2.



Guido Silvestri, virologo italiano in forze negli Usa, co-fondatore con Burioni del Patto trasversale per la scienza, lo ha confermato su Facebook: “Lo studio è importante, in quanto conferma che il nostro sistema immunitario monta una risposta anticorpale contro il virus. Risposta che con tutta probabilità, basandosi sui precedenti di Sars-1 e Mers, oltre che sui modelli animali di infezione da coronavirus, protegge dalla reinfezione o almeno dal ritorno della malattia. Come detto molte volte – precisa Silvestri – ancora non possiamo sapere quanto dura questa risposta ma i precedenti con virus simili suggeriscono che dovrebbe durare almeno 12-24 mesi”.

Notizie queste che lasciano ben sperare.