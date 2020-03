Coronavirus, si chiude un’altra settimana di contagi: la mappa città per città

Marzo volge al termine e un’altra settimana di contagi è ormai alle spalle. Si spera sempre nell’annuncio del picco che poi porterà ad un progressivo calo dei contagi.

La mappa dei contagi

Nel bollettino odierno dei contagi la Protezione Civile ha riassunto il numero di casi regione per regione e ha ricordato la mappa interattiva presente sul portale della protezione civile che mostra sempre il quadro aggiornato dei contagi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.392 in Lombardia, 10.535 in Emilia-Romagna, 7.251 in Veneto, 7.268 in Piemonte, 3.160 nelle Marche, 3.786 in Toscana, 2.279 in Liguria, 2.362 nel Lazio, 1.556 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.432 in Puglia, 1.141 in Friuli Venezia Giulia, 1.034 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.330 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 897 in Umbria, 539 in Valle d’Aosta, 582 in Sardegna, 577 in Calabria, 197 in Basilicata e 100 in Molise.

Ecco il quadro attuale regione per regione in riferimento ai contagi avvenuti e registrati in ogni provincia:

Lombardia

Bergamo 8.527

Milano 8.329

Brescia 8.013

Cremona 3.762

Monza Brianza 2.265

Lodi 2.057

Pavia 1.974

Mantova 1.550

Lecco 1.381

Como 1.014

Varese 812

Sondrio 422

In fase di verifica/approvazione: 901

Veneto

Padova 2.124

Verona 1.876

Treviso 1.402

Vicenza 1.104

Venezia 1.067

Belluno 396

Rovigo 125

In fase di definizione/aggiornamento: 264



Valle d’Aosta

Aosta 584

In fase di definizione/aggiornamento: 0



Emilia-Romagna

Piacenza 2.475

Reggio Emilia 2.146

Modena 2.094

Parma 1.809

Bologna 1.743

Rimini 1.357

Forlì Cesena 642

Ravenna 553

Ferrara 300

In fase di definizione / aggiornamento: 0



Toscana

Firenze 957

Lucca 672

Massa Carrara 493

Pisa 432

Pistoia 309

Arezzo 284

Siena 273

Grosseto 245

Livorno 236

Prato 221

In fase di definizione / aggiornamento: 0



Piemonte

Torino 3.933

Alessandria 1.255

Novara 694

Cuneo 591

Biella 439

Vercelli 426

Asti 328

Verbano-Cusio-Ossola 346

In fase di definizione/aggiornamento: 194



Marche

Pesaro e Urbino 1.577

Ancona 1.019

Macerata 476

Fermo 246

Ascoli Piceno 179

In fase di definizione/aggiornamento: 61



Liguria

Genova 1.026

Imperia 234

La Spezia 233

Savona 239

In fase di definizione/aggiornamento: 1.344



Campania

Avellino 208

Caserta 197

Benevento 21

In fase di definizione/aggiornamento: 112

Lazio

Roma 1.945

Frosinone 252

Latina 239

Viterbo 179

Rieti 76

In fase di definizione/aggiornamento: 15

Friuli Venezia Giulia

Udine 536

Trieste 476

Pordenone 368

Gorizia 91

In fase di definizione / aggiornamento: 9

Sicilia

Catania 407

Messina 289

Palermo 236

Enna 192

Siracusa 87

Trapani 71

Agrigento 78

Caltanisetta 68

Ragusa 32

In fase di definizione/aggiornamento: 0

Puglia

Bari 518

Foggia 377

Lecce 239

Brindisi 152

Barletta-Andria-Trani 98

Taranto 99

In fase di definizione/aggiornamento: 66

Trentino Alto Adige

Trento 1.594

Bolzano 1.214

In fase di definizione / aggiornamento: 0

Abruzzo

Pescara 576

Teramo 350

Chieti 266

L’Aquila 101

In fase di definizione / aggiornamento: 0

Umbria

Terni 218

Perugia 775

In fase di definizione / aggiornamento: 30

Molise

Campobasso 108

Isernia 9

In fase di definizione/aggiornamento: 10

Sardegna

Sassari 415

Cagliari 102

Nuoro 57

Sud Sardegna 55

Oristano 9

In fase di definizione / aggiornamento: 0

Calabria

Cosenza 171

Reggio di Calabria 189

Catanzaro 123

Crotone 90

Vibo Valentia 39

In fase di definizione/aggiornamento: 2

Basilicata

Potenza 118

Matera 84

In fase di definizione / aggiornamento: 0