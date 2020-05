Coronavirus, il contagio affrontato per strada, il bollettino odierno

Coronavirus, il contagio affrontato per strada; è il secondo giorno di prescrizioni più flessibili con un rimando chiaro e ripetuto senza sosta:

Siate responsabili!

I dati odierni non concedono nulla di così eclatante, ma gli esiti di queste nuove modalità di interazione con il virus saranno manifesti solo tra un paio di settimane. Nel frattempo le persone risultate positive ai tamponi risultano essere 1.075 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0.5%; ieri +1.221). Vanno a sommarsi ad un numero complessivo, di almeno 213.013 di contagiati dall’inizio della pandemia. Di queste, 29.315 sono decedute (+236, +0.8%; ieri +195) e 85.231 (+2.352, +2.8%; ieri +1.225) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 98.467. I dati sono puntualmente aggiornati dalla Protezione civile.



I pazienti ricoverati con sintomi sono 16.270; 1.427 (-52, -3.5%; ieri -22) sono in terapia intensiva.

I dati di contagio Regione per Regione

I dati contestualizzati per regione riguardano i casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia, inclusi decessi e guarigioni). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 78.605 (+500, +0.6%; ieri erano stati +577)

Emilia-Romagna 26.275 (+100, +0.4%; ieri erano stati +159)

Veneto 18.402 (+29, +0.2%; ieri erano stati +55)

Piemonte 27.774 (+152, +0.6%; ieri erano stati +192)

Marche 6.392 (+29, +0.5%; ieri erano stati +44)

Liguria 8.475 (+63, +0.7%; ieri erano stati +53)

Campania 4.518 (+20, +0.4%; ieri erano stati +14)

Toscana 9.631 (+30, +0.3%; ieri erano stati +38)

Sicilia 3.267 (+12, +0.4%; ieri erano stati +15)

Lazio 6.914 (+67, +1%; ieri erano stati +38)

Friuli-Venezia Giulia 3.085 (+9, +0.3%; ieri erano stati +4)

Abruzzo 3.025 (+25, +0.8%; ieri erano stati +4)

Puglia 4.170 (+17, +0.4%; ieri erano stati +9)

Umbria 1.400 (+6, +0.4%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.542 (+1, +0.04%; ieri erano stati +5)

Calabria 1.119 (+1, +0.1%; ieri +4)

Sardegna 1.318 (+1, +0.1%; ieri il dato aveva registrato un errore di conteggio)

Valle d’Aosta 1.143 (nessun nuovo caso; ieri erano stati +1)

Trento 4.261 (+3, +0.1%; ieri erano stati +11)

Molise 301 (nessun nuovo caso, per il secondo giorno di fila)

Basilicata 396 (+10, +2.6; ieri nessun nuovo caso)

Andamento del contagio per provincia

Lombardia, trend del contagio sotto controllo

Bergamo 11.550

Brescia 13.168

Como 3.364

Cremona 6.130

Lecco 2.371

Lodi 3.114

Monza Brianza 4.881

Milano 20.398

Mantova 3.215

Pavia 4.551

Sondrio 1.223

Varese 2.891

Altro/in fase di verifica 1.749

Emilia Romagna

Piacenza 4.286

Parma 3.230

Reggio Emilia 4.788

Modena 3.758

Bologna 4.619

Ferrara 940

Ravenna 986

Forlì Cesena 1.625

Rimini 2.043

Altro/in fase di verifica 0

Marche

Ancona 1.820

Pesaro e Urbino 2.586

Macerata 1.042

Fermo 453

Ascoli Piceno 285

Altro/in fase di verifica 206

Veneto

Padova 3.876

Venezia 2.519

Rovigo 429

Vicenza 2.722

Verona 4.831

Belluno 1.140

Treviso 2.560

Altro/in fase di verifica 325

Piemonte

Alessandria 3.606

Asti 1.629

Biella 993

Cuneo 2.559

Novara 2.394

Torino 14.018

Vercelli 1.149

Verbano-Cusio-Ossola 1.067

Altro/in fase di verifica 359

Valle d’Aosta

Aosta 1.143

Altro/in fase di verifica 0

Trentino Alto Adige

Bolzano 2.542

Trento 4.261

Altro/in fase di verifica 0

Toscana

Firenze 3.242

Pistoia 647

Lucca 1.310

Siena 425

Massa Carrara 1.020

Arezzo 652

Pisa 860

Livorno 529

Grosseto 415

Prato 531

Altro/in fase di verifica 0

Campania

Napoli 2.486

Avellino 469

Benevento 186

Caserta 424

Salerno 662

Altro/in fase di verifica 291

Lazio

Roma 5.005

Frosinone 571

Rieti 327

Viterbo 401

Latina 504

Altro/in fase di verifica 106

Liguria

Savona 1.304

La Spezia 865

Imperia 1.376

Genova 4.923

Altro/in fase di verifica 7

Friuli Venezia Giulia

Trieste 1.292

Gorizia 189

Udine 958

Pordenone 646

Altro/in fase di verifica 0

Sicilia

Agrigento 135

Caltanissetta 162

Catania 1.012

Enna 418

Messina 551

Palermo 521

Ragusa 94

Siracusa 235

Trapani 139

Altro/in fase di verifica 0

Puglia

Bari 1.328

Barletta Andria Trani 379

Brindisi 590

Foggia 1.077

Lecce 498

Taranto 265

Altro/in fase di verifica 33

Umbria

Terni 357

Perugia 992

Altro/in fase di verifica 51

Abruzzo

L’Aquila 242

Chieti 767

Pescara 1.375

Teramo 641

Altro/in fase di verifica 0

Molise

Campobasso 226

Isernia 56

Altro/in fase di verifica 19

Sardegna

Cagliari 243

Sud Sardegna 94

Oristano 55

Nuoro 78

Sassari 848

Altro/ in fase di verifica 0

Basilicata

Potenza 196

Matera 200

Altro/in fase di verifica 0

Calabria