Coronavirus: arriva la conferma del primo caso in Campania

La conferma del primo caso di coronavirus in Campania arriva oggi e ad annunciarla è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Queste le sue parole: “È di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, com’è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale”.



Il test spedito a Roma proviene da una paziente originaria di Vallo della Lucania, comune in provincia di Salerno, l’altro è relativo ad un’altra donna assistita in un ospedale della provincia di Caserta.

Le due donne sono entrambe rientrate nei giorni scorsi dal Nord Italia.

Entrambe le pazienti dovranno essere trasferite già in serata al Cotugno, dove saranno poste in isolamento. L’Isituto superiore di Sanità darà comunicazione ufficiale come da procedura.



credits: positanonews.it

Il governatore della Campania Vincenzo de Luca ha tenuto un’informativa in Consiglio regionale sulle misure messe in campo per l’emergenza coronavirus.

“Stiamo attrezzando tende all’esterno degli ospedali per il triage dei casi sospetti, attendiamo in settimana la fornitura di 400 mila mascherine protettive ed acquisteremo una seconda ambulanza attrezzata per il trasporto di pazienti positivi al coronavirus, in aggiunta a quella in dotazione all’ospedale dei Colli“, annuncia Vincenzo De Luca, governatore della Campania.

Il presidente della Regione ha voluto anche “raccomandare i cittadini di non andare al pronto soccorso per motivi inutili”.

“Bisogna prepararsi ad evitare la diffusione di un eventuale contagio. E, senza fare allarmismi, dobbiamo prepararci a un piano B e anche un piano C”, ha detto il presidente della Regione, che sottolinea: “Oggi le iniziative prese sono proporzionate alla situazione che abbiamo davanti, che non richiede misure eccezionali”.



Le preoccupazioni ora sono legate non solo a motivi sanitari, ma anche all’ordine pubblico e di carattere economico.