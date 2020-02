Cani che trovano casa, lasciando completamente vuoto il canile di Vicenza

Cani, tutti quelli ospitati dal canile di Vicenza, trovano una casa; la struttura resta vuota e chiude per un giorno.

Succede a Vicenza ed è la migliore prospettiva possibile per un canile, a patto che lavori in modo impeccabile. Il paradosso è che, nell’espletare in pieno le sue mansioni, chiude per assenza di “ospiti”.

Non è rimasto alcun cane, tutti adottati lasciando vuote le loro gabbie. Immaginate tutti i cancelli aperti, nessun latrato di dolore, neanche uno sguardo triste in cerca di attenzione. Silenzio, assoluto silenzio. Ma non è così nelle famiglie che hanno accolto i trovatelli! Tanta riconoscenza che si traduce in code scodinzolanti e amore incondizionato; si, perchè a loro basta una ciotola riempita all’occorrenza, un nome pronunciato con dolcezza e una casa in cui tornare.



A diffondere la chiusura del canile di Vicenza sono stati i volontari dell’associazione animalista ENPA di Thiene-Schio, nel Vicentino, attraverso un annuncio sui canali social dell’ente.

“Con l’adozione di Hero, l’ultimo cane rimasto, il canile è rimasto vuoto”

Una sospensione momentanea, durata appena un giorno perchè i volontari sono tornati al lavoro solo dopo 24 ore.



La chiusura del canile veneto infatti è stata decisa mercoledì quando dalla stessa pagina social i volontari Enpa hanno lanciato l’avviso con una foto che parlava da sola: gabbie tutte vuote!

“Comunicazione di servizio, il canile resterà chiuso per mancanza di cani. Il canile sanitario Altovicentino è vuoto. Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro”.

Negli ultimi 3 anni sarebbero circa 150, tra cani e gatti, gli animali adottati dopo esser stati ospitati nella struttura. Tuttavia sappiamo che un cane adottato lascia un altro fuori dalla porta, per ogni casa accogliente, ce ne sono, purtroppo almeno altre due “respingenti”