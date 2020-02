Calabria: uomo bruciato vivo in auto, arrestati la moglie e l’amante

Oggi finalmente la svolta nelle indagini sull’omicidio di Vincenzo Cordì, l’uomo che fu trovato carbonizzato il 13 novembre scorso nelle campagne di San Giovanni di Gerace, in Calabria.



Proprio questa mattina i carabinieri di Reggio Calabria hanno infatti arrestato la moglie della vittima, Susanna Brescia, insieme all’amante e al figlio del primo matrimonio.

Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini la vittima era ancora viva quando la moglie l’ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco.

Uno degli omicidi più efferati degli ultimi tempi. L’accusa è di omicidio volontario.



Il movente sarebbe da ricondurre a dinamiche familiari.

Susanna Brescia la sera dell’11 novembre scorso avrebbe attirato il marito in una trappola.

La donna l’ha convinto ad andare in montagna per cercare funghi. Arrivati in località “Scialata” , sui monti della Limina, con il concorso del figlio e dell’amante, lo ha tramortito, cosparso di benzina e gli ha dato fuoco all’interno della propria auto.



Susanna Brescia avrebbe inoltre tentato di spingere le indagini degli inquirenti sull’ipotesi del suicidio del marito, cercando di far credere che l’uomo avesse deciso di togliersi la vita a causa di un periodo di forte depressione che stava attraversando.

Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali e alcune contraddizioni della donna, a lungo interrogata dai magistrati, hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire la dinamica dei fatti e il movente.