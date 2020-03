Nuova ondata di rientri dal nord: cresce il pericolo contagio al sud

Una nuova ondata di rientri dal Nord al Sud Italia. Nonostante le misure drastiche che sono state prese dal Governo in questi ultimi tre giorni, nulla sembra bloccare i rientri. Persone esasperate, intimorite o semplicemente egoiste?

Ancora una fuga da Milano verso la Puglia e le altre regioni del Sud. Solo nelle ultime 24 ore sono 1.558 i pugliesi che hanno denunciato il loro rientro dal capoluogo lombardo, o comunque dal Nord, per l’emergenza Coronavirus.

I numeri della task-force messa su dalla Regione sono i seguenti: 1.558 in un giorno; 9.427 a partire da domenica 8 marzo, quando è entrato in vigore il decreto del premier Giuseppe Conte che ha “chiuso” la Lombardia; 16.244 da quando la Regione Puglia ha attivato la piattaforma online per raccogliere le denunce di chi rientra dal Nord ed è tenuto a una quarantena di 14 giorni a casa.

L’ultima ondata di rientri nella notte. Un vero e proprio assalto ai treni in partenza dalla stazione centrale di Milano e diretti verso Sud, ormai gli unici mezzi rimasti dopo la cancellazione di centinaia di voli che ha ridotto al lumicino i collegamenti aerei. Soprattutto al treno Milano-Lecce delle 20,50. Ma nei giorni scorsi anche i treni notturni hanno viaggiato con i vagoni pieni nel timore delle cancellazioni di altri convogli, come è accaduto per il Milano-Lecce delle 19,50, per esempio.