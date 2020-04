Nonna Ada sconfigge il Coronavirus con la sua grinta

a cura di Elena Di Feo. Da Biella Nonna Ada, dopo i due conflitti mondiali, supera la Pandemia e sconfigge il Virus.

Ada Zanusso nata nel 1916, vive da qualche anno in una casa di riposo nel Biellese; è originaria del Veneto, ma nel 1947 si trasferisce in provincia di Biella con marito e figli. Ada è ospite in una casa di riposo dove purtroppo sì sono verificati 20 decessi.

Il figlio dichiara che la mamma ad inizio Marzo aveva vomito e febbre alta e il tampone è risultato positivo e che ora sta bene.

La signora è una delle persone più anziane fino ad ora ad essere sopravvissute dopo aver contratto il Virus.

Inizialmente il figlio si è rivelato molto preoccupato, anche perché non poteva vedere la madre se non attraverso videochiamate. Quando il 17 Marzo Ada viene sottoposta al tampone , risultato positivo, sta già molto meglio. La donna, si è ripresa tranquillizzando così la famiglia. Il suo organismo ha saputo combattere e sconfiggere il Coronavirus.

La dottoressa Carla Furno Marchese, medico di base dell’ultra-centenaria afferma le buone condizioni di salute di quest’ultima. Non ha perso nulla della sua lucidità.

La sua guarigione è una vera gioia e un gran segno di speranza.

Auguri Nonna Ada per una lunga vita!