Milano ritorna a vivere: lunedì riapre il Duomo ai turisti

Fase di ripresa quella di Milano. Finalmente, dopo essere caduta in ginocchio come tutta l’Italia a causa del Coronavirus, Milano riprende a vivere. Man mano si ritorna alla vita di tutti i giorni.

Si inizia con l’apertura del Duomo ai turisti. Poi con la ripresa delle attività di ogni genere.

La situazione è diversa invece per le scuole che restano ancora chiuse in Lombardia,Veneto ed Emilia Romagna per una settimana, fino all’8 marzo. Nella riunione tra i rappresentanti delle regioni al centro dell’emergenza coronavirus e il Governo si sta discutendo soprattutto della ripresa o meno delle lezioni, sospese già da una settimana.

Per quanto riguarda la Lombardia sono stati i vertici regionali a chiedere una proroga della chiusura, e l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a riunione ancora in corso, ha detto che da parte del Governo c’è “sostanziale adesione alle nostre richieste”. Ci sono alcuni approfondimenti da fare ma per quanto riguarda le scuole “sarà prorogata per un’altra settimana” la sospensione, ha concluso l’assessore.

Il Duomo di Milano riapre ai turisti, probabilmente da lunedì. Lo apprende l’Adnkronos.

Da quanto si apprende l’apertura ai turisti avverrà in maniera contingentata, quindi con ingressi che verranno consentiti a poche persone alla volta. I dettagli della riapertura vengono definiti in questi momenti tra la Regione Lombardia e la Veneranda Fabbrica del Duomo. Secondo fonti qualificate i turisti potranno accedere al complesso monumentale a partire da lunedì prossimo 2 marzo.



Nel frattempo è salito a 21 il bilancio dei morti per coronavirus in Italia.

“Aggiorniamo anche il dato dei deceduti, in Lombardia sono morte tre persone. Sono tre ultra ottantenni, due di 88 anni e una di 82, che avevano un quadro clinico delicato e importante”, spiega il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli aggiungendo che “il dato dei positivi è in totale 821”. “In Lombardia sono guarite altre tre persone, quindi il totale dei guariti è 40 in quella regione”, ha detto ancora Borrelli.

In totale quindi il bilancio delle persone guarite sale a 45 con le 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.

NAPOLI – Attualmente sono 13 i casi conclamati di Coronavirus in Campania. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Vincenzo De Luca. “Non sono ancora certificati ma sono 13” ha aggiunto. Nel dettaglio nove a Napoli, due a Caserta, uno a Vallo della Lucania (Salerno), uno nel Beneventano.

“Procederemo a denunciare persone che non rispondono a obbligo di responsabilità e comportamenti corretti. Chi avverte sensazioni di malessere contatti il suo medico di famiglia.

Dobbiamo fare uno sforzo di amplificazione delle procedure e soprattutto serve un senso di responsabilità, per se stessi e per la comunità” ha poi detto De Luca secondo il quale le scuole devono riaprire. Se “tieni aperti i tribunali, consenti partite aperte al pubblico diventa ridicolo chiudere le scuole: un conto sono zone in quarantena, altro un’area come la nostra. Non possiamo tenere le scuole chiuse per mesi senza motivazioni vincolanti”.