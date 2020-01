Justin Bieber colpito dalla malattia di Lyme, sgomento sui social

Justin Bieber, nella fantasia delle sue fan scatenate, è intoccabile, persino dalle malattie; ma questa, come si è visto, è solo una fantasia.

È colpito da un’infezione trasmessa dalle zecche, identificata per la prima volta nel 1976, a causa di un’epidemia scoppiata nella piccola cittadina di Lyme, nel Connecticut, da cui prese il nome

La popstar canadese Justin Bieber ha confessato le sue condizioni ai suoi 124 milioni di follower. La reazione è stata virale: tutti a documentarsi sulla malattia per scoprire che è un’infezione piuttosto seria, se non diagnosticata in tempo.

E’ provocata da un batterio spiraliforme, Borrelia burgdorferi, solitamente trasmesso all’uomo dalle zecche dei cervi. Non è rara tra chi ama passeggiare nell’eree boschive, soprattutto nell’erba alta.

Non è facilmente identificabile perchè i suoi sintomi si sovrappongono a quelli di altre infezioni. Uno dei segni lampanti è una macchia rossa che lentamente si ingrandisce e che è spesso circondata da diversi anelli rossi. L’eritema migrante è il migliore indicatore clinico della malattia e compare in almeno il 75 per cento dei pazienti.

Se non trattata bene e tempestivamente, l’infezione può portare a febbre, dolori muscolari, gonfiore alle articolazioni; in seguito emergono problemi associati a disfunzione cerebrale e nervosa.

La malattia viene di solito curata con l’assunzione di antibiotici, ma alcuni sintomi, come il dolore articolare, possono persistere. Il New York Times ha definito quella di Lyme “la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l’Aids”. In Europa è comune in Paesi dell’Est. In Italia è più diffusa in alcune aree delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Liguria.

Un grosso in bocca al lupo a Justin!