Coronavirus, superati i 200mila casi positivi. Oltre 300 morti nelle ultime 24 ore

L’Italia nell’ultimo martedì di aprile sfonda quota 200mila positivi. Il bollettino odierno della Protezione Civile segnala precisamente 201.505 persone che hanno contratto il virus.

Dei casi fin qui rilevati sono divisi in 27.359 sono decedute (+382, +1.4%; ieri +333) e 68.941 (+2.317, +3.5%; ieri +1.696) sono state dimesse.

Buone notizie arrivano dai ricoveri in terapia intensiva che continuano ad essere in calo: oggi sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Di questi, 655 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri.

Nello specifico dei 105.205 malati complessivi, 19.723 sono ricoverati con sintomi, 630 in meno rispetto a ieri, e 83.619 sono quelli in isolamento domiciliare.

I dati Regione per Regione

Ancora zero registrati in Basilicata e oggi anche il Molise è senza contagi mentre la Lombardia continua a essere la regione con il numero di nuovi positivi più alto. Ottimi numeri registrati anche in Sardegna, Umbria e Valle D’Aosta con meno di 5 casi. Di seguito il particolare regione per regione con la variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 74.348 (+869, +1.2%; ieri erano stati +590)

Emilia-Romagna 24.914 (+252, +1%; ieri erano stati +212)

Veneto 17.708 (+129, +0.7%; ieri erano stati +108)

Piemonte 25.450 (+361, +1.4%; ieri erano stati +269)

Marche 6.175 (+48, +0.8%; ieri erano stati +16)

Liguria 7.772(+130, +1.7%; ieri erano stati +154)

Campania 4.380 (+31, +0.7%; ieri erano stati +18)

Toscana 9.231 (+52, +0.6%; ieri erano stati +32)

Sicilia 3.120 (+35, +1.1%; ieri erano stati +30)

Lazio 6.467 (+75, +1.2%; ieri erano stati +83)

Friuli-Venezia Giulia 2.995 (+18, +0.6%; ieri erano stati +60)

Abruzzo 2.899 (+25, +0.9%; ieri erano stati +15)

Puglia 3.980 (+22, +0.6%; ieri erano stati +10)

Umbria 1.379 (+9, +0.7%; ieri erano stati +2)

Bolzano 2.498 (+2, +0.1%; ieri erano stati +15)

Calabria 1.097 (+1, +0.1%; ieri erano stati +7)

Sardegna 1.285 (+2, +0.2%; ieri erano stati +3)

Valle d’Aosta 1.119 (+8, +0.7%; ieri +5)

Trento 4.025 (+30, +0.8%; ieri erano stati +101)

Molise 297 (+1, +0.3%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 366 (nessun nuovo caso, per il secondo giorno di fila)