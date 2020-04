Coronavirus, ancora trend in calo in terapia intensiva in attesa della Fase2

Nell’ultima domenica di aprile risultano 106.103 i contagiati da coronavirus in Italia. Questo il dato esposto dalla Protezione Civile nel resoconto odierno in attesa della conferenza stampa del Premier Conte prevista per questa sera alle 20.20 dove verranno esposti i punti più importanti del decreto che aprirà ufficialmente la Fase2 dell’emergenza.

Questo in breve i dati più importanti del report di oggi

GUARITI – Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.808, per un totale di 64.928.

DECEDUTI – Il totale delle vittime è di 26.644, 260 in più. È il dato più basso registrato da oltre 40 giorni

RICOVERI IN TERAPIA INTESIVA – Trend in calo con 2.009 pazienti ricoverati, 93 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventiduesimo giorno consecutivo

PAZIENTI POSITIVI – I casi attualmente positivi sono come detto 106.103, 21.372 sono ricoverati con sintomi, 161 in meno rispetto a ieri e 82.722 sono in isolamento domiciliare.

TAMPONI – I tamponi eseguiti sono 49.916 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.757.659.

Nello specifico di seguito i dati aggiornati che riguardano le persone attualmente positive per ogni regione e le vittime dall’inizio dell’epidemia

I dati regione per regione

35.166 in Lombardia

12.341 in Emilia-Romagna

15.519 in Piemonte

9.138 in Veneto

6.069 in Toscana

3.480 in Liguria

3.308 nelle Marche

4.573 nel Lazio

2.924 in Campania

1.682 nella Provincia di Trento

2.937 in Puglia

1.248 in Friuli Venezia Giulia

2.107 in Sicilia

2.068 in Abruzzo

994 nella provincia di Bolzano

296 in Umbria

783 in Sardegna

797 in Calabria

254 in Valle d’Aosta

219 in Basilicata

200 in Molise



Le vittime

13.325 in Lombardia

3.386 in Emilia-Romagna

2.823 in Piemonte

1.315 in Veneto

778 in Toscana

1.114 in Liguria

879 nelle Marche

389 nel Lazio

345 in Campania

405 nella provincia di Trento

399 in Puglia

264 in Friuli Venezia Giulia

228 in Sicilia

295 in Abruzzo

269 nella provincia di Bolzano

64 in Umbria

109 in Sardegna

80 in Calabria

131 in Valle d’Aosta

25 in Basilicata

21 in Molise