Banchi a rotelle gettati via da un liceo di Venezia – Scatta la polemica

Grande polemica scatenata a seguito di numerosi banchi a rotelle gettati via da un Liceo veneto. L’istituto “Benedetti-Tommaseo” di Venezia, ha deciso di disfarsi di circa quaranta banchi a rotelle acquistati un anno fa al tempo dell’appalto nazionale.

A far scatenare la polemica, una foto diffusa sui social che mostra i banchi accumulati in una imbarcazione da trasporto di Venezia. La destinazione: una discarica.

Nei giorni scorsi, infatti, vista l’impossibilità di utilizzarli, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti, che giovedì ha effettuato il trasporto. La notizia ha riaperto le polemiche sui tanto chiacchierati banchi a rotelle.

«I banchi a rotelle della Azzolina sono un fallimento, lo abbiamo sempre detto – spiegano i consiglieri regionali della Lega Roberta Vianello e Gabriele Michieletto – La scelta dell’Istituto scolastico di liberarsene era la più logica e doverosa. Il problema politico è capire come si sia potuti arrivare a questo scempio». Dello stesso parere Raffaele Speranzon, capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale: «Quel mucchio di banchi destinati al macero fa infuriare: sono stati spesi oltre cento milioni di euro di denaro pubblico, un investimento completamente inutile. Mi auguro che su questo fatto intervenga la Corte dei Conti».

Non si è fatta attendere la risposta dell’Azzolina, che ha reagito con queste dichiarazioni. “La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. E’ un dramma che facciate ancora a queste domande“, dice ai giornali locali che l’hanno interrogata. “Chieda alle scuole chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata”.