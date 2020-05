Aggiornamento sui dati della Protezione Civile al 02 Maggio 2020

L’aggiornamento sui dati sugli effetti del Covid-19 in Italia: il totale dei casi sale a 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 contagi. Gli attualmente positivi sono 100.704, con una decrescita di 239 assistiti. Sono 1.539 i pazienti in terapia intensiva, con una diminuzione di 39 unità. Rispetto a ieri i deceduti sono 474 e portano il totale delle vittime a 28.710 dall’inizio della pandemia. Complessivamente i dimessi e i guariti sono 79.914, con un aumento di 1.665 persone

Attualmente positivi : 100.704

: 100.704 Deceduti : 28.710 (+474, +1,7%)

: 28.710 (+474, +1,7%) Dimessi/Guariti : 79.914 (+1.665, +2,1%)

: 79.914 (+1.665, +2,1%) Ricoverati in Terapia Intensiva : 1.539 (-39, -2,5%)

: 1.539 (-39, -2,5%) Tamponi: 2.108.837 (+55.409)

(+55.409) Totale casi: 209.328 (+1.900, +0,9%)

Aggiornamento dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente positive sono:

36.667 in Lombardia

15.719 in Piemonte

9.323 in Emilia-Romagna

7.431 in Veneto

5.365 in Toscana

3.598 in Liguria

4.452 nel Lazio

3.205 nelle Marche

2.721 in Campania

1.282 nella Provincia autonoma di Trento

2.954 in Puglia

2.186 in Sicilia

1.109 in Friuli Venezia Giulia

1.879 in Abruzzo

703 nella Provincia autonoma di Bolzano

196 in Umbria

730 in Sardegna

98 in Valle d’Aosta

713 in Calabria

191 in Basilicata

182 in Molise