Abusi sessuali sulle figlie, arrestate due mamme e un papà

Accuse pesantissime per tre persone arrestate dalla polizia della Toscana in riferimento a violenze sessuali sulle proprie figlie. Due donne una residente a Terni, l’altra a Reggio Emilia, ed un uomo sono state arrestate in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze.

L’accusa

“Procreato con l’intento di produrre violenze sessuali e materiale pedopornografico sulle bambine”. Questa l’accusa pesantissima del Gip contro due madri e un padre residenti in Toscana. Due le presunte vittime, entrambe minori di 10 anni.

Le accuse principali sono rivolte nei confronti dell’uomo, quarantenne di Grosseto, e sua moglie che stando agli atti in una “chat tra i due – scrive il gip Agnese Di Girolamo nell’ordinanza – emerge come assolutamente verosimile” che la gravidanza sia stata voluta “con il preciso intento di realizzare le fantasie sessuali condivise”.

Il gip ha disposto l’arresto della coppia e di una terza persona, una madre di Reggio Emilia che avrebbe offerto alla coppia la propria figlia per atti di violenza.