AMOS COVID-19, il sistema intelligente che argina il rischio di focolai infettivi

AMOS COVID-19, la parola chiave per contrastare ulteriori contagi. Oramai siamo agli sgoccioli, al cospetto di necessità rinnovate dall’emergenza, di soluzioni possibili. La scienza, come sempre, ci sostiene, ci solleva dalla sensazione di “ineluttabilità”; ci apre nuovi scenari in cui la vita evolve, trova nuovi equilibri, si adatta.

Parte, così, la sperimentazione presso il Dipartimento di Scienze Mediche del Policlinico Tor Vergata dell’AMOS COVID-19; in arrivo un sistema ad alta tecnologia messo a punto da Intecs Solutions S.p.A., azienda italiana operante nel settore Aerospazio e Difesa.

Il sistema Amos Covid-19, dotato di una semplice e al contempo “raffinata” tecnologia; è in grado di rilevare la temperatura in tempo reale, anche a distanza, grazie a una termocamera per il rilevamento della febbre. Prevede una videocamera e un sensore acustico composto da un array di 16 microfoni, i parametri significativi dei sintomi da infezione COVID 19 quali la temperatura corporea, i colpi di tosse e gli starnuti.

Attraverso l’utilizzo di sensori ad alta tecnologia (acustica, ottica e termica) sostenuti dalle risorse dell’Intelligenza Artificiale, riconosce i sintomi anche su assembramenti di persone ed è in grado di segnalare in tempo reale eventuali casi di possibili infetti COVID-19.

Un sistema particolarmente efficace per contenere il rischio di un contagio che sfugga al controllo; può essere utilizzato in spazi pubblici come ospedali, stazioni ferroviarie, aeroporti e aziende private per monitorare tutti i flussi di persone in movimento.

Un sistema intelligente che risponda, in pieno, alle nostre ansie attuali e al rischio che questo virus riprenda le redini della esistenza di ognuno di noi.