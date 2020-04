In sordina, la sperimentazione del 5G in 120 comuni italiani

In sordina, mentre tutto, o quasi, tace fuori dalle nostre porte il mondo si “evolve”. Nel “clamore” del contagio di cui siamo tutti potenziali vittime altrove, in assoluto silenzio, qualcosa si muove, ribolle, esplode.

Parliamo del 5G, una teconologia ambita e discussa. E’ partita la sperimentazione in ben 120 comuni italiani. Non mancano le polemiche, ma si disperdono sotto il peso “mediatico” delle priorità sanitarie attuali. Tra pochi mesi gli operatori avvieranno commercialmente le reti 5G unitamente ai dispositivi compatibili.

Una tecnologia che prevede picchi di 10-50 Gigabit al secondo entro due anni e 100 Gigabit nel 2025. Una velocità che non può, neanche lontanamente, paragonarsi al “misero” 1 Gigabit del 4G adottato attualmente dal nostro Paese. E’, inoltre, prevista una latenza ridotta in confronto all’LTE, pari a una decina di millisecondi nei primi dispositivi e a seguire un millisecondo.

I vantaggi pratici sono notevoli anche in ambito sanitario, con la telemedicina che consentirebbe di raggiungere un numero “spopositato” di utenti a discapito del contatto umano. Sarà possibile gestire anche più dispositivi contemporaneamente.

Mentre ci concentriamo sui vantaggi, dimentichiamo l’impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei suoi fruitori e non. A tal proposito, in Belgio, la ministra regionale Céline Fremault ha bloccato il progetto pilota per l’avvio del 5G.

In sordina, il virtuale conquista le nostre terre

Le radiazioni a radiofrequenza (RFR) prodotti da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile sono state oggetto di studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna. Concentrati sull’impatto delle stesse sulla nostra salute.

Nella ricerca, l’Istituto ha studiato esposizioni alle radiofrequenze mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicologic Program (USA), e ha riscontrato gli stessi tipi di tumore, ossia gli schwannomi maligni, neoplasie rare delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m.

Ancora, si è riscontrato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP. Iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) emerse con livelli di esposizione nettamente inferiori al limite statunitense FCC per la massima esposizione concessa per la popolazione.

Chiarisce la Dott.ssa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell’Area Ricerca dell’Istituto Ramazzini, responsabile della ricerca:

“L’intensità delle emissioni utilizzate per lo studio è dell’ordine di grandezza di quella delle esposizioni ambientali più comuni in Italia. Il nostro studio conferma e rafforza i risultati del National Toxicologic Program americano; non può infatti essere dovuta al caso l’osservazione di un aumento dello stesso tipo di tumori, peraltro rari, a migliaia di chilometri di distanza”.

Nonostante l’opposizione di molte città italiane, tra cui Roma e Trento, la sperimentazione è, comunque, iniziata nei 120 comuni selezionati dall’Agcom nel 2018. Un’azione in sordina, se ne parla lo stretto necessario per non apparire come un complotto alle spalle dei cittadini.

Ricerche a “sfavore” del 5G

Un team di scienziati internazionali ha, persino, promosso una campagna per bloccare la “traduzione” in 5G per il suo impatto decisamente dannoso all’ambiente e alla salute umana. Sottolineano, insieme alla crescente preoccupazione, che:

“il 5G aumenterà in modo massiccio l’esposizione alle radiazioni a radiofrequenza (RF) sulle reti 2G, 3G e 4G per le telecomunicazioni già installate. E’ dimostrato che le radiazioni RF sono dannose per l’uomo e l’ambiente. Lo spiegamento del 5G costituisce un esperimento sull’umanità e sull’ambiente, definito come un crimine secondo il diritto internazionale”.

Un team di ben 215 provenienti da 41 paesi che, dal 2015 avevano esposto dubbi e timori alle Nazioni Unite (ONU) e all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS):

“Numerose pubblicazioni scientifiche recenti hanno dimostrato che i campi elettromagnetici [EMF] colpiscono organismi viventi a livelli ben al di sotto dei livelli limite indicati dalla maggior parte delle linee guida internazionali e nazionali “.

L’elenco dei 120 comuni coinvolti nella sperimentazione

Tutti i territori coinvolti sono riportati dall'art. 12, comma 4 della Delibera AGCOM n. 231/18/CONS:

