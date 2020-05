1221 nuovi casi, 195 morti: i numeri di oggi 04 maggio 2020

Sale a 211.938 il numero degli italiani colpiti dal Coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 1.221 casi (ai minimi dal 10 marzo, ieri +1.389). Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero delle vittime: 195 contro le 174 del giorno precedente, per un totale di 29.079. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende per la prima volta da quasi un mese sotto i 100mila, in totale sono 99.980. Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 unità, e sono oggi 16.823. Quelli in terapia intensiva si riducono di 22, scendendo a 1.479, trentesimo giorno consecutivo di calo. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ore 37.631 tamponi, in calo rispetto a ieri (quasi 45mila) e soprattutto rispetto al record del primo maggio che aveva fatto segnare 74.208 tamponi in un giorno.

Coronavirus, i dati regione per regione