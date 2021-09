Il Tempio di Valadier, una bellezza unica che non tutti conoscono

Avete mai sentito parlare del Tempio Di Valadier? E se dovessimo nominare le Grotte di Frasassi? Ebbene, proprio lì nelle Marche, nella Gola Rossa potete ammirare uno dei Monasteri più suggestivi d’Italia.

Il Tempio di Valadier sorge in un luogo ricco di attrazioni naturalistiche e culturali. Non lontano dal Tempio si trovano le Grotte di Frasassi, famoso complesso ipogeo fra i più grandi e spettacolari del mondo, una tappa obbligatoria, se si decide di viaggiare in Italia.

Il Tempio si raggiunge parcheggiando lunga la strada e percorrendo a piedi una breve salita ( circa 15 – 20 minuti di camminata ). Ma ne vale la pena!

Fu nel 1828 che Papa Leone XII, originario proprio di Genga, fece costruire proprio qui il tempio, sulla base di un progetto dell’architetto Giuseppe Valadier, come rifugio per i cristiani che volevano chiedere perdono. Questo gli valse il soprannome di “rifugio dei peccatori”. La chiesa, ricoperta da un tetto di piombo, si erge su una pianta a forma ottagonale.





Proprio accanto vi è l’Eremo di Santa Maria infra Saxa; scavato tra le rocce nacque come monastero di clausura di monache benedettine. La sua origine è documentata fin dal 1029.

E’ caratterizzato da un’architettura semplice, in pietra il cui interno è in parte scavato nella viva roccia.

Nell’eremo si venerava un’immagine lignea della Madonna dalle origini incerte, che subì numerosi tentativi di trafugamento.

Finita accidentalmente bruciata negli anni Quaranta, fu poi sostituita dall’attuale in pietra.

All’interno della chiesa ottagonale era custodita una Madonna con bambino di Canova che è esposta nel museo di arte sacra di Genga per questioni di sicurezza.

Gli orari per visitare il Tempio sono i seguenti: