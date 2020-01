Un luogo magico: il campanile spunta dal lago ghiacciato

Un “magico” campanile spunta dalle acque del Lago di Resia, nei pressi del Passo di Resia. Un luogo che in inverno diventa ancor più suggestivo con la neve tutt’intorno. Si tratta di una delle meraviglie situate in Trentino, in Val Venosta, al confine con l’Austria. Fino a pochi decenni fa qui sorgeva l’antico villaggio di Curon, poi cancellato nel 1950 dalla creazione di un bacino artificiale atto alla produzione di energia elettrica. L’acqua invase case e terreni coltivati, creando di fatto il lago di Resia: il campanile che spunta dal lago ghiacciato resta l’unico ricordo del villaggio di Curon

Nel 1950 i laghi vennero unificati grazie alla costruzione di una diga. Il centro abitato di Curon venne sommerso completamente e trasferito altrove. L’opera costò circa 25 miliardi di lire e provocò l’ira e le proteste degli abitanti che arrivarono persino a rivolgersi al Papa per evitare la costruzione della diga.

Ogni tentativo però fallì e l’acqua invase i terreni coltivati, le case e le strade della città. Fra gli edifici sommersi dall’acqua anche una splendida chiesa del Trecento, di cui faceva parte il famoso campanile. Quest’ultimo, quando il lago di Resia è ghiacciato, emerge dalle acque e può essere persino raggiunto a piedi.

In estate, il Lago di Resia rappresenta un vero e proprio luogo di relax, ed è punto d’incontro per tanti appassionati di sport acquatici.