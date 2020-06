Turismo: National Geographic esalta tre borghi italiani

La storica rivista statunitense National Geographic indica i piccoli centri del nostro Paese come la chiave per poter salvare l’economia turistica. La tendenza dei visitatori locali sarà quella di cercare delle alternative alle città più popolate, riversandosi verso mete meno abitate come i borghi. Il National Geographic ne esalta principalmente tre: Bovino e Vieste, due centri della Puglia, che con la Sardegna vanta le migliori acque balneabili in Italia, e Campli in Abruzzo.

Bovino è un borgo medievale incastonato tra i Monti Dauni. Un centro caratteristico tra sorgenti d’acqua naturali e boschi, al confine tra Puglia e Campania.

Restando in Puglia, il National Geographic loda anche Vieste, stazione balneare, che per la qualità delle sue acque di balneazione, è stata più volte insignita della bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education; fa parte del parco nazionale del Gargano.

Tra i borghi italiani esaltati dal National Geographic c’è anche Campli, un piccolo gioiello d’Abruzzo, situato in provincia di Teramo. È uno di quei luoghi dove le tradizioni secolari sono parte integrante della vita degli abitanti, poco più di 7000 anime, e nel quale il tempo sembra scorrere a ritmi piacevolmente rallentati.