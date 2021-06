Movida italiana: nulla da invidiare a quella estera!

La movida italiana è celebre in tutto il mondo e non ha niente da invidiare ad altrettante famose località come Ibiza o Mykonos. Non può mancare la Romagna, terra accogliente e sempre molto ricca di attrazioni per tutti i gusti, così come Jesolo, centro nevralgico della movida veneta.

La movida italiana parte da….la Riviera Romagnola!

Come parlare di divertimento senza citare la Riviera Romagnola? Da sempre considerata vera patria della vita notturna italiana, sia in estate che in inverno, la Romagna ospita località come Rimini, Riccione e Milano Marittima, importanti località sul mare con discoteche e locali famosi non solo in Italia ma anche in Europa. In Romagna si trovano il Peter Pan, il Cocoricò e il Byblos Club, dove vengono organizzate serate con dj set internazionali, feste a tema e tanto altro. L’accoglienza sulla Riviera Romagnola è un’istituzione, per questo è facile trovare sistemazioni a prezzi molto competitivi.

La Costa degli Dei in Calabria

In Calabria, la costa degli Dei, affacciata sul mar Tirreno, è una meta molto di moda, soprattutto fra i giovani. Presso le spiagge di Tropea, Capo Vaticano e Scilla abbondano i locali, come ad esempio il frequentatissimo Zeus, la discoteca Punta Cana e, per chi cerca qualcosa di più tranquillo e rilassante ma nello stesso tempo vivace, i cocktail bar Macrì, Madison e Coiba.

Le meraviglie della Sardegna

La Sardegna, splendida regione italiana, fatta di tradizioni millenarie e di spiagge paradisiache, non è solo resort esclusivi e Costa Smeralda. Se volete trovare la migliore movida a basso costo dovete puntare su cittadine come Alghero e San Teodoro, che sono sicuramente alla portata di giovani turisti. Ad Alghero troverete la stupenda Riviera del Corallo con le celebri spiagge Mugoni, Lazzaretto, Le Bombarde e la Cala dell’Argentiera. Qui ci sono tantissimi locali che offrono la possibilità di sorseggiare un drink ma anche gustare deliziose fritture miste. Le discoteche più attive della zona sono La Siesta e Il Ruscello. A San Teodoro le discoteche più rinomate sono l’Ambra Night e La Luna Glam Club.

La movida ischitana

L’isola campana di Ischia ha conquistato la nomea di essere una delle capitali della movida non solo locale ma nazionale. È un’isola splendida, raggiunta da migliaia di giovani che, ogni sera, frequentano la zona della Riva Destra e del centro di Ischia Porto. La sensazione è quella di una grande ed infinita festa all’aperto. Vengono spesso organizzati spettacoli con musica dal vivo ma, in generale, non mancano mai le occasioni per scatenarsi e divertirsi. Sono presenti anche tante discoteche e locali per tutti i gusti. Tradizionale è l’aperitivo, da gustare presso un locale storico di Ischia, il bar Calise. In alternativa, potete scegliere il pub Dionisio oppure il Friends Club, così come il Valentino, l’Exstasy oppure la celebre discoteca Jane.

Jesolo, il divertimento puro in Veneto

Jesolo è una località che, in estate, viene quasi presa d’assalto da giovani provenienti da tutto il Veneto e non solo. La città è veramente piena di discoteche e locali molto in voga. Il famoso Muretto è ormai un locale storico, anche il Café del mar sta riscuotendo un discreto successo anche perché offre ingresso gratuito. I divertimenti presso questa località marittima non si limitano alle ore notturne, è infatti presente anche uno dei maggiori parchi acquatici d’Italia, il frequentatissimo Aqualandia.

L’immancabile Salento

Il Salento ha conquistato sempre più fiducia dei giovani viaggiatori, non solo per le favolose spiagge, ma anche per una crescente movida che si sta sviluppando negli ultimi anni. In particolare, da segnalare è la zona di Baia Verde, dove ci sono lidi che organizzano feste e dj set direttamente in spiaggia. Alcuni di questi sono, ad esempio, lo Zen oppure il famoso Samsara Beach, una vera e propria discoteca all’aperto che permette di scatenarsi fino all’alba. Tra le discoteche si segnala il Riobò, che organizza fantastici eventi con ingresso a soli 15 Euro. Un’altra zona molto attiva è quella di Otranto, dove troverete il Bahia Beach club oppure il Fuorirotta beach.

Roma, la città degli eccessi

Non poteva mancare la nostra Capitale, famosa per la movida notturna, a volte anche un po’ molesta. Se cercate atmosfere molto chic alla francese dovete recarvi presso La Maison, un locale dove si balla al ritmo delle migliori hit, frequentato anche da modelle internazionali e giovani uomini d’affari. Il dress code è, ovviamente, molto rigido. Il Gilda è un altro dei locali più celebri di Roma, conosciuto fin dagli anni Ottanta, è ad oggi frequentato da calciatori e celebrità dello sport e dello spettacolo.

Milano, movida per eccellenza

Città della movida per eccellenza, Milano. Già dall’ora dell’aperitivo, i quartieri più frequentati pullulano di giovani e meno giovani che non vogliono perdersi un’occasione di divertimento, relax e socializzazione. Corso Como e Corso Sempione sono, ad esempio, due zone molto alla moda per il rito dell’aperitivo. Anche attorno alle Colonne di San Lorenzo, compresa Via Torino e ovviamente Piazza Duomo, sono zone clou della vita notturna milanese. Per citare solo alcuni dei molteplici locali meneghini, possiamo menzionare l’Old Fashion, all’interno del Parco Sempione, ma anche l’Alcatraz che non è solo discoteca ma anche sede di concerti di band internazionali.