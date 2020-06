Mare e laghi da paradiso in Italia: svelate le località a 5 vele 2020

Veri e propri paradisi italiani immersi nella natura che oltre ad offrire panorami e luoghi mozzafiato regalano eccellenze enogastronomiche e luoghi d’arte assolutamente da non perdere. Anche quest’anno sono state annunciate le 15 località marine e le 7 lacustri premiate da Legambiente con le 5 vele 2020.

Il premio 5 vele

Il turismo italiano conta tantissimo sulle bellezze paesaggistiche ed è per questo ricca di comprensori naturali di immenso valore. Legambiente insieme a Touring club ogni anno individua i luoghi più significativi come dichiarato anche quest’anno da Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente: “Con la guida Vacanze Italiane raccontiamo quel turismo di prossimità che fa bene all’Italia. Partendo dalle bellezze dell’entroterra con i borghi, aree meravigliose e poco conosciute, cammini e vie storiche, ciclovie, per poi spostarci in quelle località di mare e di lago capaci di unire tutela e sostenibilità ambientale. La stagione estiva di quest’anno sarà molto particolare. Porta con sé i segni di una pandemia che ha colpito l’Italia e il l mondo intero e ci costringerà al distanziamento fisico, ma può diventare l’occasione per riscoprire un turismo di prossimità, più sostenibile e legato alla mobilità dolce, scoprendo luoghi da nord a sud del Paese che non ci aspettiamo, all’insegna del rispetto e della scoperta di un grande patrimonio ambientale e culturale”.

Il mare più bello 2020

Ma passando ai riconoscimenti veri e propri, le 15 vele 2020 sono state distribuite in 6 regioni italiane: la Sardegna, con la bandiera a Cinque Vele che sventola su ben 5 litorali dell’isola, seguita da Toscana e Puglia a pari merito con 3 comprensori a cinque vele. A seguire poi la Campania con 2 riconoscimenti, e Liguria e Sicilia con un comprensorio a testa.

Nello specifico sul podio troviamo il comprensorio sardo di Baunei e quello della Maremma Toscana guidata dal Comune di Castiglion della Pescaia. Terzo posto per il litorale di Chia.

Presenti in classifica anche luoghi noti al turismo internazionale come le Cinqueterre e Pantelleria.

Nell’infografica tutte e 15 le località.

Località lacustri

Le 7 località lacustri premiate con le 5 vele 2020 sono tutte riconferme del 2019 e precisamente:

lago del Mis, in Veneto lago di Molveno, in Trentino Alto Adige lago di Fiè (Bolzano), in Trentino Alto Adige lago di Garda – Riva Occidentale lago di Monticolo (Bz), in Trentino Alto Adige. lago di Avigliana Grande (Torino), in Piemonte lago dell’Accesa (Gr) in Toscana.

Per consultare la Guida 2020 cliccare qui