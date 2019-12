La spada nella roccia, un tesoro toscano che in pochi conoscono

La spada nella roccia, emblema nel mito di Re Artù è in Italia; un patrimonio da visitare nell’Abbazia di San Galgano, immersa negli ameni paesaggi toscani.

“Excalibur”, come “Aprito Sesamo” sono espressioni che donano, a chi le pronuncia, quel potere dal sapore di mito e magia, che agisce sulla “materia”, sull’illusione e sulla fantasia.

A molti sarà capitato di fantasticare sulla possibilità di ritrovarsi al cospetto di una grotta “custode” di tesori inimmaginabili o di una spada che solo in pochi possone estrarre dalla roccia. Il sogno inizia sempre con un viaggio lontano, in terre misteriose ed inesplorate; spesso, tuttavia, basta qualche chilometro e una conoscenza approfondita delle nostre amate terre.

Ebbene, una suggestiva spada conficcata nella roccia si trova anche nel cuore della nostra penisola. Re Artù o un eroe altrettanto valoroso è il nostro vicino di casa e non necessariamente una figura “mitica” dalle origini britanniche.

Nel piccolo comune di Chiusdino infatti, immerso nelle colline senesi, si erge l’Abbazia di San Galgano, meta di turisti e fini cultori. E’ parte di un complesso oramai in rovina che affianca un piccolo eremo, noto come Rotonda di Montesiepi o Cappella di San Galgano.

In questo affascinante sito è custodito uno dei simboli delle leggende legate ai Cavalieri della Tavola Rotonda; in queste meravigliose terre, racconta il mito, Galgano Guidotti, cavaliere medievale divenuto Santo, conficcò la sua spada nel terreno roccioso in segno di rinuncia alla vita mondana. Ancora oggi la spada è ben visibile; erge dalla roccia, protetta da una teca, così come le leggende bretoni del Medioevo raccontavano.

La spada di Excalibur è in Italia





E’ un vecchio monastero cattolico cistercense situato in una valle isolata della provincia di Siena, in Toscana. Il tetto fu abbattuto da un fulmine. Insieme alla famigerata spada, sembra sia associato al mito di Re Artù anche per altre ragioni; tra questi, la forma circolare dell’eremo in cui è custodita la spada. Un aspetto singolare che richiama una coppa rovesciata del Santo Graal, il mitico calice dal quale Gesù bevve durante l’ultima cena.

Altro suggestivo rimando è un dipinto raffigurante una Madonna con tre mani, rinvenuto presso la Cappella dell’eremo; due arti tengono in braccio il bambinello, mentre la terza impugna saldamente una spada. Durante il solstizio d’estate, il dipinto viene colpito da un raggio di luce proveniente dalla parte posteriore dell’altare, donando uno scenario quasi mistico.

Fatto interessante e prova indiscutibile, inoltre, è la composizione della spada; analisi chimiche la collocano al dodicesimo secolo, esattamente l’epoca in cui Galgano secondo la tradizione si ritirò a vita monacale.

La storia della mitica spada di Montesiepi vuole anche che durante l’assenza di Galgano dall’Eremo molti tentarono di trafugarla. Durante uno di questi tentativi la spada si spezzò e solo al ritorno del Santo, si rinsaldò come per miracolo.

Mito, suggestione ed un paesaggio ameno fanno del sito toscano un limbo tra fantasia e realtà.