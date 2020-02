Hotel in Italia: boom di aperture con 11mila nuove camere nei prossimi due anni

Saranno undicimila le nuove camere a disposizione di turisti e viaggiatori nel circuito alberghiero italiano nei prossimi due anni. A rivelare questi numeri un’analisi di World Capital che sottolinea come il settore alberghiero in Italia continua a crescere.

I dati

Il settore alberghiero italiano è al momento la seconda asset class in Italia dopo gli uffici. Il segmento ha infatti raggiunto lo scorso anno secondo la stima di Colliers International Italia una quota di mercato del 25%. Questi dati aprono a un movimento di investimenti molto consistente in tutta la penisola italiana per il prossimo triennio. Investimenti che porteranno all’apertura e all’ampliamento di nuove e esistenti strutture recettive per un totale di 11mila nuove camere.

Aperture che sono distribuite su tutto il territorio nazionale in modo equo tra nord, centro e sud. Le regioni che però svolgeranno un ruolo da leone sono il Lazio con 3.536 camere in pipeline, seguita da Toscana con 1.677 camere, Veneto con 1.412, Sicilia con 964 e Lombardia con 873. Ottimi numeri anche per Sardegna e Campania rispettivamente con 534 e 467 nuove stanze. Per quanto riguarda le città a farla da padrone sarà Roma con il 35% del volume investito e a seguire città del calibro di Venezia e Milano. Sugli investimenti generali influirà anche eventi come i Giochi olimpici invernali del 2026.

La conferma di una fase espansiva tra il 2020 e il 2022 arriva anche dalla società Cbre: «Le asset class più interessanti del 2020 saranno gli hotel e il 17% degli investitori si dice interessato, dopo l’anno record 2019 in cui il settore ha raccolto 3,3 miliardi di euro di investimenti, triplicando il volume medio degli ultimi anni».