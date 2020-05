20 motivi per “tornare” in Italia quando tutto sarà finito

Il “Telegraph” elogia l’Italia e invita i propri lettori a tornare a visitare il Belpaese appena l’emergenza sanitaria sarà finita e si tornerà a viaggiare all’estero. Il quotidiano inglese elenca 20 motivi per cui è bene scegliere le bellezze italiane, ma confessa: “Venti, così pochi? Nessun altro Paese – spiega l’autore dell’articolo – ha tante ricchezze e una combinazione di arte, cultura, cibo, vino, moda, teatro, persone e paesaggi che non ha eguali e neppure una combinazione così efficace di antico e moderno, bello e seducente”. Sul podio troviamo:

1. La gente

In cima alla classifica Tim Jepson, autore dell’articolo, mette gli italiani perché “non si può amare un Paese senza amare la sua gente. Anche se in ogni regione ognuno ha le proprie caratteristiche, tutti hanno una cosa in comune: l’amore per le cose belle della vita. Ed è ovvio, visto che vivono in un Paese dove il bello abbonda”.

2. I giardini

Dalle ville venete ai laghi del nord ovest, dalle colline della Toscana fino ai giardini di limoni in Sicilia: il secondo posto è tutto per i nostrani spazi verdi.

3. I piccoli borghi

In terza posizione i piccoli borghi, meno noti rispetto alle grandi città d’arte come Roma, Firenze o Venezia ma altrettanto incantevoli e ricchi di storia e bellezze.

La classifica prosegue e al quarto posto troviamo le escursioni all’aria aperta, al quinto la lingua (“l’italiano emoziona”, suggerisce l’autore), al sesto ci sono i laghi, fonte d’ispirazione per artisti e poeti da secoli.

Seguono: il teatro dell’opera (7° posto); la cucina (8°); vini e buon bere (9°); il caffè (10°); Dolomiti (11°); la moda (12°); l’architettura (13°); Venezia (14°); le isole (15); le coste (16°); le gallerie d’arte (17°); i luoghi d’arte (18°) e di antichità (19°); la Toscana (20°).