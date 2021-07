Valentino Odorico, il nuovo volto che parla di moda in TV

Il giornalista, imprenditore e docente universitario, Valentino Odorico, è il nuovo volto italiano che parla di moda nel piccolo schermo.

Dopo numerose esperienze di conduzione all’estero, ha riscosso recentemente molto successo e apprezzamenti per la sua rubrica sulla moda eco-sostenibile inserita all’interno di “Ogni Mattina”, la trasmissione condotta da Adriana Volpe, con la partecipazione di Giovanni Ciacci, in onda su TV8.

Grazie allo spazio dedicato, nelle ultime settimane numerosi brand hanno avuto l’opportunità di godere delle luci della ribalta. Il focus è stato posto sul loro modo di produrre, assolutamente innovativo e, al contempo, attento alla tutela dell’ambiente, in virtù della simbiosi creata tra lato estetico ed etico. I total look di Zummy, di Tiziano Guardini, di Cuoio di Toscana, di Regjina, di Laura Strambi, i pantaloni di Cigala’s o il cashmere di ReFabrics, sono solo alcuni dei marchi su cui è stata posta attenzione.

Valentino Odorico, la moda ed il Made in Italy

Valentino Odorico è un giornalista affermato, penna di numerose testate internazionali, collaboratore alla produzione di servizi fotografici per le maggiori testate di moda al mondo e co-fondatore della Nazca, agenzia di comunicazione che cura progetti creativi e di marketing per conto di numerosi brand.

Questa esperienza televisiva è solo un anticipo di altri programmi e progetti televisivi che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi, anche in veste di conduttore. Un volto televisivo capace di raccontare, in modo competente, stili, tendenze e suggestioni, proiettando il pubblico all’interno del mondo della moda, del beauty e del lifestyle.

Uno dei prossimi progetti televisivi in cantiere è la narrazione del mondo “moda” direttamente dal suo interno, dando voce a chi lavora, crea e progetta, mostrando quello che, spesso, non viene visto e che, invece, in modo forte e passionale, è il grande valore aggiunto del Made in Italy. Stiamo parlando di volti e figure che compongono “il sistema moda”, persone che, con la propria ricerca creativa, studiano e preparano le creazioni che tutti noi indossiamo, fino ad arrivare a chi elabora i prodotti beauty concepiti per donarci benessere e bellezza. L’appuntamento è, dunque, fissato a prossimamente, ancora sul piccolo schermo.