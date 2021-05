Il Giro d’Italia riparte con il lancio nazionale di Toyota Yaris Cross

È partito il 104° Giro d’Italia: dopo 3479,9 chilometri, tre settimane di gara, ventuno tappe, di cui due cronometro e otto arrivi in salita; con il Pordoi come Cima Coppi 2021, per 47.000 metri di dislivello totale, la corsa arriverà domenica 30 maggio a Milano.

Giro d’Italia: Lancio nazionale in anteprima di Toyota Yaris Cross

La partenza di Torino è stata caratterizzata dal lancio nazionale in anteprima di Toyota Yaris Cross; curata da Event’s Way (www.eventsway.it), agenzia specializzata in eventi, all’undicesima partecipazione al Giro.

“Si tratta di un grande ritorno; – dichiara Flavio Gallarato, AD e founder Event’s Way – e di un fondamentale momento di ripartenza per noi e per l’industria degli eventi in genere“.

Ieri l’AD di Toyota Motors Italia, Luigi Ksawery Lucà, ha risposto alle tante richieste di giornalisti e curiosi presenti al Villaggio di Partenza del Giro; la nuova Yaris Cross sarà disponibile alla vendita a partire da ottobre 2021 ma da oggi è già disponibile in prevendita.

Event’s Way non si ferma qui; l’agenzia torinese è sempre più protagonista come realtà di riferimento per il settore eventi della Corsa Rosa; “Per il Giro 2021 si sono affidati a noi altri marchi importanti; – spiega Gallarato – come Raspini Salumi, Bianchi biciclette e Acqua Valmora“.

Raspini Salumi, che grazie ad Event’s Way torna al Giro dopo 15 anni, svolgerà un’attività costante di sampling; per tutte le tappe con un apposito packaging (il “Raspinotto”); distribuito in confezione rosa mentre un team social dedicato ne seguirà le evoluzioni giorno dopo giorno.

Attività simile verrà condotta con Acqua Valmora, con una confezione da 33 cl creata in esclusiva per il Giro; mentre Bianchi biciclette, sponsor tecnico della manifestazione, sarà presente con un proprio truck; per la presentazione dei nuovi modelli e svolgerà anche attività di supporto tecnico ed assistenza per il Giro-E; la versione della corsa rosa in modalità “pedalata assistita”.

A proposito di Event’s Way

Event’s Way nasce il 23 Gennaio 2007 a Torino, dalla passione e dalla vocazione di Milagros Patrizi e di Flavio Gallarato, soci fondatori dell’agenzia; per il mondo degli eventi.

In concomitanza con il suo anno di nascita, il 2007, l’agenzia ha firmato il suo primo evento sportivo di caratura internazionale gestendo la sponsorship; e l’incentive per Big Mat, al fianco del team velico Mascalzone Latino in occasione dell’America’s Cup.

La forza dell’Azienda sta nell’esperienza, nella spinta all’innovazione e nella creatività. Sviluppa idee per migliorare la conoscenza e la percezione del brand e raggiungere risultati importanti. Ideiamo e realizza progetti di comunicazione ed eventi per diverse tipologie di prodotto offrendo, a supporto del marketing, un servizio a 360°. Già presente al Giro d’Italia per 11 volte – compresa la partecipazione a Tour de France e Vuelta de España – Event’s Way ha, al suo attivo, importanti performance sui circuiti da corsa (automotive e racing); nelle gare su strada (cycling) e all’interno degli stadi in occasione degli incontri di UEFA e Champions League.