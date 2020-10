Auguri per i suoi 30 anni, all’autore di “Vola alto anima”

7 ottobre 2020. Pietro Pompeo Siconolfi, talento cristallino dall’anima sconvolgente, ha festeggiato i suoi 30 anni in un momento non facile per noi tutti. Costretto alle limitazioni causa Pandemia, Pietro ha festeggiato il traguardo “mirando agli orizzonti e alle radici della sua vita.”

Il traguardo dei 30 anni raggiunto dal talentuoso irpino è stato forgiato da un percorso ricco di emozioni. Dalla selezione come autore nell’antologia Cet scuola autori di Mogol, al suo esordio a Casa Sanremo 2020, con il manoscritto intitolato “Vola alto anima”. Ricordiamo che da poco è anche in formato e book, disponibile in tutto il mondo, tramite le piattaforme digitali.

Pietro coniuga da sempre la passione per le scienze forensi con quella per l’arte in tutte le sue forme: dalla Tv alla moda, dal cinema alla letteratura, alla musica.

Numerose le interviste che lo hanno visto protagonista anche durante il lockdown; oltre che molteplici le partecipazione dell’autore ad eventi ed associazioni culturali legate al mondo dello spettacolo. Degna di rilievo la sua ultima partecipazione nello staff del BCT: Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, rientrato per il terzo anno consecutivo tra i primi festival del cinema in Italia.





Il giovane artista, si contraddistingue per il suo stile Vintage rock, ed il suo “silenzio” del quale sembra farne un’arte.

Un giovane pronto sempre alle sfide. Che questi 30 anni siano solo l’inizio di una lunga serie di soddisfazioni. Sicuramente sarà una carriera in salita, con non pochi ostacoli, ma non sarebbe una strada degna di essere percorsa da Pietro.

“Le cose facili non mi sono mai piaciute”, ci racconta. E noi siamo sicuri che sarà altrettanto ricca di grandi soddisfazioni ed inestimabili traguardi, che Pietro raggiungerà grazie non solo al suo talento, ma soprattutto alla sua resilienza; al suo “saper essere umano” e sensibile, senza nasconderlo mai, dinanzi agli occhi di nessuno.

I migliori auguri da chi ha saputo cogliere il suo invito a saper “Volare alto” e da tutta la redazione.