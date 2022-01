Tempo di Saldi 2022, ecco il calendario della varie città in Italia

Inizio di un anno nuovo e periodo di Saldi. Scopriamo insieme quando inizia il periodo tanto atteso dell’anno. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto delle delle distanze di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all’interno del negozio. E’ obbligatoria l’ igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche prima di toccare i prodotti: e obbligo di indossare la mascherina fuori dal negozio, in store ed anche in camerino durante la prova dei capi

Calendario Saldi 2022