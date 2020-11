Sturno festeggia i 110 anni di “Nonna Laurina”

110 anni, un traguardo che agli occhi di molti appare irraggiungibile. Non per nonna Laurina, classe 1910. Sturno festeggia tramite abbracci ed auguri virtuali il compleanno della nonna più longeva della Campania.

Un compleanno insolito quello della Signora Laurina, vuoi per la centodecima candelina, vuoi per la situazione zona rossa in Campania. Nulla però ha impedito a noi di StyLise di poter fare gli auguri per altri 110 anni alla festeggiata. Gioia e commozione nello spegnere le candeline. Per un momento sembrano essere passati i pensieri negativi scatenati da questo periodo di pandemia mondiale.

Lucia Laura Sangenito, affettuosamente conosciuta come “nonna Laurina” ha compiuto 110 anni il 21 novembre. Una donna laboriosa e dedita alla famiglia, che non ha mai smesso di credere in Dio: “Lui mi ha dato questi anni e io me li prendo”, ha detto sorridendo.

Auguri di cuore cara nonna Laurina da tutta la Redazione di StyLise.