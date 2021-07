La leggenda del Caligo, la nebbia fitta che inghiotte la città di Genova

Genova, città bella e dannata. Terra natia di cantautori ed attori; nido di leggende e storie che si tramandano nel tempo. Una delle peculiarità della città di mare è proprio il Caligo: la nebbia di mare, tipica della Liguria all’inizio della primavera quando masse d’aria tiepida sfiorano l’acqua ancora fredda e la fanno evaporare in tante piccole goccioline.

Presente per di più nel mese di Aprile, nasce dallo scontro tra lo scorrimento dell’aria mite che risale dal nord dell’Africa e la fredda superficie del mare. Più l’aria risulta mite, più si accumula umidità che, nel momento in cui avviene il contatto con la superficie fredda del mare, dà origine alla nebbia che sfiora la costa. Si tratta di una nebbia poco spessa e, per questo, difficilmente raggiunge l’entroterra. Non solo: questo fenomeno locale può interessare anche solo una particolare zona.

A questo fenomeno naturale si accompagnano miti e leggende. La più comune “la” o “il” caligo sarebbe, in “realtà”, la nebbia che accompagna le anime verso la loro pace. Gli spiriti risalirebbero dal mare per venire a prendere le anime rimaste incastrate tra la vita terrena e quella ultraterrena. La nebbia così formata avvolgerebbe la costa, preleverebbe le anime senza pace e le condurrebbe verso la luce, ritirandosi in questo modo nel mare, che culla gli spiriti dando loro tranquillità.